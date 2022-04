Der var diskrete hilsner til både hendes afdøde mand og en livslang interesse for hestesport, da dronning Elizabeth lod sig fotografere i forbindelse med sin 96-års fødselsdag.

Den britiske dronning fylder torsdag år og kan i næste måned fejre 70 år på tronen. Det gør hende til den længst siddende britiske regent nogensinde.

Og det har legetøjsfirmaet Mattel valgt at markere med en helt særlig Barbie-dukke.

Den er en del af Mattels 'Barbie’s Tributes Collection', der hylder berømte og historiske personer. Den forestiller dronning Elizabeth iført dronning Marys tiara, som hun bar ved sit bryllup med prins Philip, såvel som et skærf med ordener og to medaljoner med små portrætter af hendes far, kong George VI og bedstefar, kong George V.

Den særlige Barbie-dukke kan købs fra 21. april. Foto: MATTEL

Barbie-dukken kom i handlen på fødselsdagen torsdag 21. april, og selve kassen er inspireret af tronværelset på Buckingham Palace.

Foruden hyldesten fra Mattel er dronning Elizabeth blevet æret med et nyt portræt taget på grunden ved Windsor slot af den anerkendte landskabsfotograf Henry Dallal. Her står monarken flankeret af de to hvide fell ponyer Bybeck Katie og Bybeck Nightingale.

Dronningen er iført en mørkegrøn frakke, som siges at være en hyldest til hendes afdøde mand, prins Philip, der gik bort sidste år i en alder af 99 år. Han var kendt for sin kærlighed til 'Edinburgh green', som den elegante mørkegrønne farven kaldes.

Prinsens titel var netop hertug af Edinburgh, og han brugte farven på alt fra sine ansattes uniformer til sine køretøjer.

Dronning Elizabeth med fell ponyerne Bybeck Nightingale og Bybeck Katie. Foto: henrydallalphotography.com/PA Wi

Da den afdøde prins blev mindet ved en officiel mindehøjtidelighed i sidste måned, bar en række af de kvindelige gæster den samme farve som en hyldest til hans liv – heriblandt dronning Elizabeth.

Det er ikke første gang, dronning Elizabeth er blevet fotograferet sammen med sin heste. Hun har elsket heste og hestesport hele sit liv og er blevet set ride langt oppe i sine 90'ere.

Ved sin sidste offentlige optræden ved prins Philips mindehøjtidelighed blev dronningen dog set gå med stok, og det er derfor usikkert, om hun har lagt ridesporten på hylden.

Selve dronning Elizabeths 96 års fødselsdag bliver torsdag markeret med kanonsalutter fra The Tower of London og fra Hyde Park. Et militærorkester vil desuden spille 'Happy Birthday'.