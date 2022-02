Bare fordi man er 95 år gammel, og bare fordi man bliver ramt af corona, så er det altså ikke en undskyldning for at holde fri.

I hvert fald ikke hvis man er britiske dronning Elizabeth.

Ifølge Daily Mail bekræfter flere kilder omkring hoffet, at hun ikke har tænkt sig at skrue ned for arbejdet, selvom hun søndag blev testet positiv for covid-19.

Hun vil således fortsat holde en række video- og telefonmøder i løbet af ugen, og kun en opgave, som hun skulle være mødt op til, vil blive aflyst.

Dronningen Elizabeth skulle dog efter sigende heller ikke være specielt hårdt ramt af sygdommen, som skulle minde om en mild forkølelse.

Søndag var hun da også hurtigt klar til at sende et 'tillykke' i retning af de britiske curlinghold, som vandt medaljer ved vinter-OL, ligesom hun også var frisk nok til at følge med i tv'et på Windsor Slot, da hendes hest Kincardine skulle ride.

Helt usårlig er den britiske regent dog ikke.

I slutningen af 2021 måtte hun aflyse flere planer grundet sygdom. Blandt andet da hun, for første gang i 22 år, måtte melde afbud til den traditionsrige Remembrance Sunday.

At dronning Elizabeth er blevet ramt af covid-19 er måske ikke så overraskende, da hendes ældste søn, prins Charles, samt hans kone, Camilla Parker-Bowles, også for nylig er testet positive.