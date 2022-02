»Han har ikke pengene selv. Han får hjælp af mor.«

Dronning Elizabeth har allerede betalt de juridiske omkostninger for prins Andrews retssag mod Virginia Giuffre, men nu hjælper hun også med at betale det millionforlig, der blev indgået efter Virginia Giuffres anklager om, at hun som mindreårig blev presset til at have sex med prinsen.

Det skriver The Telegraph.

»The Telegraph er en meget anerkendt avis i Storbritannien, og ifølge dem er det altså dronning Elizabeths private midler, der bliver brugt til at betale den her gigantiske erstatning i sagen, som reelt er en indbetaling til en fond,« opsummerer B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Dette billede viser en 17-årig Virginia Giuffre sammen med prins Andrew og Ghislaine Maxwell, der angiveligt hjalp med at skaffe piger til Jeffrey Epsteins sexring. Foto: HANDOUT

Den britiske avis mener tilmed at vide, at forliget løber op i 12 millioner pund – altså mere end 100 millioner danske kroner, som til dels skal gå til Virginia Giuffres velgørenhedsorganisation 'Ofre afviser stilhed', der støtter ofre for seksuelt misbrug og sexhandel.

I retsdokumenterne fremgår det, at prins Andrew skal donere et »betydeligt beløb« til velgørenhedsorganisationen, mens beløbets sum ikke offentliggøres.

Men at det nu er dronning Elizabeth, der igen punger ud for sin tidligere yndlingssøn, bliver en svær balancegang, mener B.T.s royale korrespondent.

»Det er interessant, for det kommer til at se ud, som om dronning Elizabeth redder sin søn. Det tænker jeg ikke er specielt godt for monarkiet i Storbritannien,« fastslår Jacob Heinel Jensen.

For prins Andrew blev undervejs i retssagen mod Virginia Giuffre frataget alle sine royale forpligtelser og titler.

Prins Andrew har indgået forlig med Virginia Giuffre, som anklager ham for at have misbrugt hende seksuelt, da hun var 17 år og mindreårig sexslave af den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Foto: STEVE PARSONS, BEN GABBE

Dermed er han ikke længere berettiget til de britiske skatteyderes penge, ligesom det britiske kongehus forsøger at holde ham ud i strakt arm.

»Det hjælper selvfølgelig, at det er Dronningens private midler, der betaler forliget, for det er klart, at det ville have set rigtig dårligt ud, hvis det havde været apanagekroner, man havde brugt til at hjælpe prins Andrew,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

Han fortæller, at den enormt dyre retssag nemt kunne have ruineret den 61-årige prins.

Men hans mor, dronningen, har derimod en »kæmpestor« privat formue.

Hvert år lander der mere end 175 millioner kroner i dronning Elizabeths lommer fra hendes lange række af ejendomme i London og det nordlige England.

»Mor kommer prins Andrew til undsætning, ligesom hun har gjort hele hans liv. Han er jo mors dreng. Og selvom den her sag har ødelagt meget af det, så vil hun forsøge at holde ham oven vande,« mener B.T.s royale korrespondent.

Prins Andrew med sin mor, dronning Elizabeth. Foto: NEIL HALL

Ifølge en analyse af prins Andrews finanser, som Times of London har lavet, modtager han hvert år mere end 2,2 millioner kroner i lommepenge af dronningen samt en årlig pension på mere end 175.000 kroner fra den kongelige flåde efter sin tjeneste som helikopterpilot.

Hans primære residens på Royal Lodge i Windsor er ejet af krongodset.

Prins Andrew benægter med forliget desuden fortsat Virginia Giuffres anklager imod ham.

De lyder på, at hun tilbage i 2001 som kun 17-årig tre gange blev presset til at have sex med prins Andrew, da hun blev holdt som sexslave af den afdøde amerikanske rigmand og sexforbryder Jeffrey Epstein.

Med forliget anerkendte prins Andrew dog, at han ikke burde have haft forbindelse til Jeffrey Epstein.