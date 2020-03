Længe var den britiske dronning Elizabeth afventende, hvad angik at tage for mange foranstaltninger i forhold til den aktuelle coronakrise.

Men nu går den altså ikke længere. Kalenderen er nu blevet helt ryddet, og den britiske dronning flytter fra sin residens på Buckingham Palace.

Det oplyser hoffet i en pressemeddelelse.

'Som en fornuftig forholdsregel og af praktiske årsager i forhold til de nuværende omstændigheder foretages der en række ændringer i dronningens kalender,' lyder det

Først og fremmest betyder det, at dronningen torsdag flytter fra Buckingham Palace til Windsor Castle, hvor hun i øvrigt i forvejen er hver weekend for at besøge sin ægtemand, prins Philip.

Indtil videre er det planen, at hun skal opholde sig dér frem til påske - men hoffet vil ikke udelukke, at opholdet bliver endnu længere.

Mens denne uges audienser vil blive afholdt, er adskillige andre arrangementer blevet aflyst.

Løbende vil det blive vurderet, om yderligere planer skal droppes.

'Efter samråd med sundhedsfagligt personale og regeringen vil en række offentlige begivenheder med et stort antal mennesker, som dronningen og andre kongelige skulle have besøgt de kommende måneder, blive aflyst eller udskudt,' lyder det i pressemeddelelsen.

Det gælder blandt andet tre havearrangementer i maj, og et arrangement Skærtorsdag i april.

I sidste uge aflyste dronning Elizabeth nogle officielle besøg, men fortsatte ellers som hun plejer.

Det betød også, at hun søndag deltog ved en gudstjeneste. Det er uvist, om hun nu dropper denne ugentlige tradition som følge af coronaudbruddet.