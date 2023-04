Der er kun små tre uger til, den historiske begivenhed - kroningen af kong Charles 3. og dronning Camilla - finder sted i England.

En stor dag, som også dronning Camilla forsøger at sætte sit præg på.

Det fortæller markise, Fiona af Lansdowne, en nær ven af dronning Camilla, i et interview med The Times.

»Hun vil ikke lade sig hundse rundt med. Hun vil ikke få et barnligt raseri anfald, men hun vil sige: 'Nej, jeg vil have det gjort på denne måde',« fortæller markisen af Lansdowne og fortsætter:

»Det er en meget vigtig dag for dem begge, og hun kan og vil kende sin del af ceremonien.«

Både kong Charles og dronning Camilla vil have børnebørnene tæt på sig som en del af kroningsceremonien. Foto: CHRIS JACKSON

Ifølge en kilde tæt på dronning Camilla er det især under de mange prøver forud for kroningen, at man ser, hvordan Camilla forsøger at sige sin mening højt, skriver The Times.

Ifølge markisen har dronning Camilla haft stærke holdninger til, hvordan hendes teenagebørnebørn kan inkluderes i kroningen.

Til kroningen den 6. maj har hun således udvalgt sine tre børnebørn på 13 år til at være page for deres farmor, og til at gå med i processionen.

Den fremtidige konge, prins George, kommer også til at spille en rolle i kroningen.

Han skal være page for sin farfar og være med til at bære den kåbe, som kong Charles er iført under ceremonien.

Camilla Parker-Bowles og kong Charles mødte hinanden tilbage i 1970. Mens Camilla Parker-Bowles, der dengang hed Camilla Shand, giftede sig med Andrew Parker-Bowles giftede kong Charles sig med prinsesse Diana i 1981.

Men efter 15 år lod Diana og kong Charles sig i 1996 skille, hvorefter prinsesse Diana omtalte, at der altid havde været tre personer i deres ægteskab, med hentydning til Camilla Parker-Bowles.

Prinsesse Diana omkom året efter skilsmissen i en bilulykke, og der gik yderligere tre år før kong Charles og Camilla viste sig offentligt sammen.

Da parret i 2005 blev gift lød det, at Camilla Parker-Bowles ville blive kendt som prinsessegemalinde, fordi hun i befolkningen blev beskyldt for at være grunden til, at Charles og Diana gik fra hinanden.

Ifølge markgrevinde Fiona af Lansdowne spiller det særlige bånd mellem Charles og Camilla en rolle i forholdets succes. Hun mener nemlig, at Camilla giver Charles den støtte han har brug for – hvor hun til offentlige arrangementer står ved hans side, men bag ham for ikke at stjæle opmærksomheden. Foto: YUI MOK

Camilla Parker-Bowles har hidtil haft titlen dronninggemalinde, men da invitationen til kroningen blev offentliggjort kunne man se, at Camilla Parker-Bowles vil få en ny titel.

»Kroningen af deres majestæter, kong Charles og dronning Camilla,« lyder det i invitationen.

Siden har Camilla vundet flere hjerter, og inden dronning Elizabeth døde, blev det bekendtgjort, at hun havde sagt, at svigerdatteren skulle have titlen som dronning.

Den historiske begivenhed finder sted i Westminster Abbey 6. maj og mere end 2.000 mennesker er inviteret.