Det var Dronningen, der opfordrede prins Joachim til at tage til Frankrig og studere. Det fortalte prins Joachim i Paris i oktober.

Tirsdag kommenterede Dronningen prinsens nye liv i Paris:

»Det synes jeg er meget spændende og dejligt for ham. Og jeg ved, at han er glad for det. Han har rigtig meget at lave,« svarede Dronningen på B.T.s spørgsmål ved et pressemøde i Tivoli.

Pressemødet var i anledning af balletten 'Snedronningen', som snart har premiere.

De 50 år, som jeg tilbragte med min mand har inspireret mig og givet mig en fransk side i mit kunstnervirke Dronning Margrethe

Prins Joachim og prinsesse Marie flyttede sammen med deres børn i sommer til Paris, hvor 50-årige prins Joachim er påbegyndt en uddannelse på det prestigefyldte franske militærakademi École Militaire.

Det har vakt en del kritik, at prins Joachims apanage er forblevet uændret, selv om han ikke befinder sig i Danmark og ikke kan passe sine protektioner og officielle opgaver i samme omfang som normalt.

Prins Joachim afviste selv kritikken under en middag i Paris i oktober i forbindelse med kronprinsparrets erhvervsfremstød i den franske hovedstad.

»Ved De hvad. Jeg er på mission for Danmark her i Frankrig, og det her er ikke noget, man lige kommer cyklende til. Jeg har rigeligt at se til her,« svarede han en journalist, der ville høre, om han selv mente, at årpengene skulle være uforandret nu, hvor han er flyttet fra Danmark.

Dronningen bakker op om prins Joachim. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Dronningen bakker op om prins Joachim. Foto: Thomas Lekfeldt

»Og så skylder jeg også at sige: Jeg er blevet stærkt opfordret til det - også af Dronningen,« lød det fra prinsen.

Dronningen virkede da også ganske glad på sin yngste søns vegne:

»Og børnene er glade for at gå i skole dernede. Og vi ses alle sammen til jul, så det er godt,« svarede hun videre på spørgsmålet om sin søn.

Også prinsesse Marie har udtalt sig om livet i Paris.

Dronning Margrethe har arbejdet sammen med blandt andre Oh Land stået for at lave balletten 'Snedronningen' i Tivoli. Foto: Claus Bech Vis mere Dronning Margrethe har arbejdet sammen med blandt andre Oh Land stået for at lave balletten 'Snedronningen' i Tivoli. Foto: Claus Bech

Ligesom Dronningen bakker hun også op om prins Joachim:

»Kritikken er fuldstændig urimelig. Helt urimelig i forhold til det, han gør. Jeg kan simpelthen ikke forstå det,« har prinsessen tidligere udtalt til Se og Hør.

Det var ottende gang, at majestæten havde sagt ja til at være med bag scenen ved en af Tivolis balletter.

I årets udgave er Dronningen med som scenograf og kostumedesigner.

Dronning Margrethe og Oh Land afholder pressemøde forbindelse med balletten Snedronningen i Tivoli tirsdag den 19. november 2019. Dronningen er scenograf på, og Oh Land har lavet musikken til forestillingen der har premiere den 1. december 2019 i Tivolis Koncertsal. Foto: Claus Bech Vis mere Dronning Margrethe og Oh Land afholder pressemøde forbindelse med balletten Snedronningen i Tivoli tirsdag den 19. november 2019. Dronningen er scenograf på, og Oh Land har lavet musikken til forestillingen der har premiere den 1. december 2019 i Tivolis Koncertsal. Foto: Claus Bech

At dronning Margrethe har en forkærlighed for det kunstneriske liv, er ingen hemmelighed.

Men under pressemødet afslørede hun, at prins Henrik har været med til at inspirere hende:

»De 50 år, som jeg tilbragte med min mand, har inspireret mig og givet mig en fransk side i mit kunstnervirke,« fortalte Dronningen på flydende fransk til en fransk journalist.

»Det var meget vigtigt for ham og for mig. Men det er svært at sige præcist, hvordan Frankrig har inspireret mig kunstnerisk. Om inspirationen kommer fra det franske eller livet i al almindelighed,« forklarede hun.

Dronningen er scenograf på 'Sendronningen', mens Oh Land har lavet musikken. Foto: Claus Bech Vis mere Dronningen er scenograf på 'Sendronningen', mens Oh Land har lavet musikken. Foto: Claus Bech

'Snedronningen' er et af de største stykker, som Dronningen har været med at lave.

Og det har kunnet mærkes:

»Det er en meget stor forestilling, og der er rigtig meget at tænke på,« fortalte Dronningen under pressemødet, hvor hun foruden dansk og fransk også nåede at svare på svensk til en svensk journalist.

'Snedronningen' har premiere 1. december.