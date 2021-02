Man skal passe på, når man kokkerer, for der kan nemt gå meget galt i et køkken.

Det har de fleste nok erfaret, og den erfaring fik eksdronning Anne-Maries svigerdatter også i weekenden.

Den 40-årige eksprinsesse Tatiana, der er gift med eksdronning Anne-Maries andenældste søn, gik nemlig lidt for meget til den under madlavningen.

I hvert fald endte hun med at skade sin tommelfinger så meget, at hun måtte en tur på skadestuen, hvor hun blev opereret.

Her ses parret ved deres bryllup i 2010. Foto: NIKOLAS KOMINIS / HO

Det fortæller eksprinsessen på Instagram.

'Og så skete dette … Måske en smule for meget spænding i køkkenet i weekenden … Jeg endte på skadestuen,' skriver prinsessen, der forklarer, at hun derefter for første gang nogensinde måtte opereres og få gips på.

Eksprinsesse Tatiana er født i Venezuela, men voksede op i Schweiz. Hendes forældre er af tysk og slovensk oprindelse, og hendes tyske mormor var grevinde.

Hun blev forlovet med den 11 år ældre eksprins Nikolaos i 2009, og parret blev gift i 2010.

Nikolaos er eksdronning Anne-Marie og ekskong Konstantins næstældste søn. Foto: NIKOLAS KOMINIS / HO

Brylluppet blev holdt på den græske ø Spetses, og både Dronning Margrethe, kronprinsesse Mary, prins Joachim og prinsesse Marie var blandt de 380 gæster.

Prins Henrik og kronprins Frederik var dog forhindret i at deltage.

Den græske kongefamilie måtte flygte ud af Grækenland efter et militærkup i 1967. I 2013 valgte ekskong Konstantin og eksdronning Anne-Marie at flytte tilbage.

De blev ledsaget af Nikolaos og Tatiana, der også bosatte sig i landet, hvilket dog ikke var helt let, har eksprinsesse Tatiana fortalt. For hun kunne slet ikke tale græsk.

Siden er hun dog blevet glad for flytningen:

»I dag har jeg aldrig været mere lykkelig, mere spændt, og følt mig mere hjemme,« fortalte hun i 2016 til Vogue.

Og hun er tilsyneladende også glad for de græske læger. I hvert fald er hun glad for, at de overhørte hendes modstand mod at lægge hendes arm i gips, så den nu er pakket ind og har de bedste betingelser for at hele.

Hvad der præcis skete med prinsessens tommelfinger, melder historien ikke noget om. Men ulykken har i hvert fald ført til, at prinsessen nu er blevet mere bevidst om, hvor meget man bruger sine tommelfingre, skriver hun på Instagram.