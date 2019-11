Hendes far er en stenrig milliardær. Hun er flere gange udråbt til en af Storbritanniens rigeste kvinder. Hun ejer en kæmpe luksusvilla i New York. Og så er hun er gift med Dronning Margrethes nevø.

Dronning Anne-Maries svigerdatter Marie-Chantal lever et liv i overhalingsbanen. Og nu er både hun og hendes datter begyndt at dele det med omverdenen.

Modsat mange andre kongelige er den græske eks-kronprinsesse, der er gift med eks-kronprins Pavlos, ikke bekymret for at udstille den vilde rigdom, som familien har, på Instagram.

For eksempel fik de for nylig begge to taget billeder sammen med de stenrige Hilton-søstre, Paris og Nicky.

Kronprins Pavlos, kronprinsesse Marie-Chantal og deres datter Maria-Olympia i 2011. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Kronprins Pavlos, kronprinsesse Marie-Chantal og deres datter Maria-Olympia i 2011. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Anledning var, at både Marie-Chantal Greece, som hun kalder sig på de sociale medier, og Nicky Hilton Rothschild netop have lavet nye kollektioner af deres tøjmærker.

For Marie-Chantal var det en ny kollektion til børnetøjsmærket Marie-Chantal Children.

Det er dog ikke alene hendes evner som designer, der har skabt den enorme formue.

Marie-Chantal er datter af den 83-årige milliardær Robert Miller, der har skabt en kæmpeformue på kæden ’Duty Free Shoppers’, som han grundlagde i Hong Kong i 1963, ifølge Forbes.

Vis dette opslag på Instagram Breakfast Et opslag delt af Olympia of Greece (@olympiagreece) den 23. Jun, 2018 kl. 3.37 PDT

Alene sidste år tjente far og datter over tre milliarder kroner.

Det gjorde dem til Londons andenrigeste kapitalfondejere, ifølge The Sun og Daily Mail.

Ifølge mediet Businessinsider er Marie-Chantal rigere end den britiske dronning.

Allerede da Marie-Chantal blev gift med eks-kronprins Pavlos ved et storslået bryllup i London tilbage i 1995, blev rigdommen udstillet, da alverdens rige og kongelige blev inviteret.

Vis dette opslag på Instagram Loving Los Angeles! Thank you so much @kathyhilton and @parishilton for hosting @nickyhilton for @french_sole and me for my children’s wear band @mariechantal22 and my sister @avfhome for having us to stay Et opslag delt af Marie-Chantal of Greece (@mariechantal22) den 6. Nov, 2019 kl. 11.52 PST

Ifølge britiske medier var det det største royale opbud ved et bryllup siden dronning Elizabeth og prins Phillip blev gift i 1947.

Den romantiske historie om, hvordan de mødte hinanden, kan du læse i denne tidligere artikel.

Siden brylluppet har parret, der har fået fem børn, boet skiftevis i London og New York.

Primært i London. Men i 2017 besluttede de flytte tilbage til USA, da to af deres børn begyndte at gå på universitet i USA.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Olympia of Greece (@olympiagreece) den 11. Mar, 2019 kl. 6.47 PDT

Det betød samtidig, at familien fik mulighed for at erhverve en luksusvilla i New York, som også to gange tidligere har ageret både barndomshjem og ungdomshjem for Marie-Chantal.

Det fortalte hun om i august til det amerikanske arkitekturmagasin architecturaldigest.com, hvor læserne kunne komme indenfor og se den moderne og lukseriøse indretning.

»Der er masser af minder her,« fortalte hun i interviewet. Blandt andet blev hendes forlovelsesfest holdt i huset.

Foruden en masse dyrt design, rummer villaen også lidt dansk islæt i form af porcelæn fra Royal Copenhagen.