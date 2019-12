Har du nogensinde tænkt over, hvordan der ser ud hjemme hos de kongelige?

Nu giver eksdronning Anne-Maries søn, ekskronprins Pavlos, og hans stenrige kone et indblik i de private gemakker.

Den græske kongefamilie er yderst aktive på de sociale medier, og milliardærdatteren ekskronprinsesse Marie-Chantal og hendes børn fører an.

Den dansk-græsk-amerikanske familie er efter mange år i London flyttet tilbage til New York, da ekskronprins Pavlos og ekskronprinsesse Marie-Chantal gerne ville være tættere på deres to ældste børn, der studerer i USA.

Balancing act

Her har de erhvervet en luksusvilla på Manhatten i New York, som Marie-Chantal tidligere har boet i med sine forældre.

Og det er denne villa, som nysgerrige sjæle kan få indblik i.

Marie-Chantal, der er datter af den 83-årige milliardær Robert Miller, der har skabt en kæmpeformue på kæden Duty Free Shoppers, har postet et billede på Instagram, hvor hendes datter – Maria Olympia – pynter familiens juletræ.

Det overdådigt pyntede juletræ ser ud til at være over tre meter højt, og datteren må balancere på en stol for at få julepynten på.

this crew

Det har fået moderen til at kommentere billedet med, at det er ’balanceringens kunst’.

Foruden lys og glaskugler tæller pynten også store grankogler.

På et andet billede, som den græske kongefamilie har delt på Facebook, får man også et indblik i det, der formentlig er et af familiens hjem.

Her ser man den aldrende kong Konstantin sidde ved siden af sit barnebarn, prins Konstantin Alexios, som er det andetældste af Pavlos og Marie Chantals fem børn, siddende overfor hinanden i det, der kunne ligne en stue.

Two Konstantinos . #greekroyals #greekroyalfamily #royalsofgreece #kingconstantine #princeconstantinealexios

Marie-Chantal og hendes familie har da også råd til både kæmpe juletræer og luksusvillaer.

Alene sidste år tjente Marie Chantal og hendes far over tre milliarder kroner. Det gjorde dem til Londons andenrigeste kapitalfondejere, ifølge The Sun og Daily Mail.

Ifølge mediet Businessinsider er Marie-Chantal rigere end den britiske dronning.

Allerede da Marie-Chantal blev gift med ekskronprins Pavlos ved et storslået bryllup i London tilbage i 1995, blev rigdommen udstillet, da alverdens rige og kongelige blev inviteret.

The scent of @bulgariparfums Splendida brings me back to special moments. I grew up going to the countryside on the weekends. The scent for me very much reminds me of floral and the European country side.

Og parret er tilsyneladende ikke blevet mere bekymret for at udstille deres luksusliv siden.

I hvert fald deler de gerne billeder på de sociale medier, der viser både mor og børn i dyrt designertøj og som modeller for forskellige mærker og dyre parfumer i en grad, der får de stenrige teenagere i tv-serien 'Gossip Girl' til at blegne.

Parret har da også mere end den ene bolig på Manhattan.

Ifølge Daily Mail ejer familien stadig et hus i London, en lystejendom på landet i Yorkshire, et feriehus på Bahamas og en fritidsejendom i Cotswolds vest for London.