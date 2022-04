Dronning Anne-Marie og kong Konstantin har solgt deres villa.

Siden 2015 har parret boet i havnebyen Porto Heli, to til tre timers kørsel fra Athen.

Det er afstanden til hovedstaden og et skrantende helbred, der har fået det royale par til at sælge deres hidtidige bolig.

Billede Bladet citerer det græske medie Proto Thema for at kong Konstantin med flytningen ønsker at rykke tættere på sine læger.

Kong Konstantin og dronning Anne-Marie sammen med deres søn prins Nikolaos om bord på deres græske lystyacht. All Over Press Foto: Aris/Europa Press Vis mere Kong Konstantin og dronning Anne-Marie sammen med deres søn prins Nikolaos om bord på deres græske lystyacht. All Over Press Foto: Aris/Europa Press

I januar fik den 81-årige konge corona og blev indlagt på hospital i Athen. Et par uger efter blev han oveni ramt af lungebetændelse.

Kong Konstatin er siden blevet udskrevet fra hospitalet, men det græske medie mener, at kongen gerne vil være tættere på sine behandlere, hvis uheldet igen skulle være ude.

Ud over lægerne bor også prins Nikolaos og – Anne-Marie og Konstatins svigerdatter – prinsesse Tatiana i Athen.

Ifølge det græske medie har det royale par fået 10 millioner euro for deres tidligere hjem, så de burde have råd til at finde en ny bolig i passende afstand af både læger og børn.