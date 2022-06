Lyt til artiklen

Torsdag er hele Storbritannien på den anden ende, når fejringen af dronning Elizabeths 70 års-regeringsjubilæum sparkes i gang med den store Trooping The Colours-parade i London.

Men hovedpersonens mulighed for at nå frem til festlighederne var kortvarigt udfordret.

For at lade ordentligt op til den fire dage lange fejring tog 96-årige dronning Elizabeth en slapper på sit slot Balmoral i Skotland, og det var, da hun tirsdag skulle flyve fra Aberdeen og hjem til London, at der pludselig opstod problemer.

Det skriver Sky News.

Da dronningens fly skulle lande ved RAF Northvolt i det nordlige London, måtte det i første omgang opgive på grund af lyn, regn og hagl.

Herefter cirklede flyet rundt i et kvarters tid, før det endelig fik grønt lys til at forsøge en ny landing, som var succesfuld.

»Dronningens fly var forsinket grundet en tordenstorm, men alle de rigtige procedurer blev fulgt, og der var ingen bekymringer for sikkerheden,« lyder det fra en talsperson fra Buckingham Palace.

Dermed er dronning Elizabeth også helt klar til den store fejring, som udover paraden også vil inkludere den traditionelle overflyvning fra det britiske flyvevåben, som regenten vil følge fra sin balkon på Buckingham Palace.

Klokken 22.45 dansk tid vil en lygte tænde ved slottet, og det samme vil ske 2.000 andre steder rundt om i Storbritannien.