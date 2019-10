Det skulle have været en kort flyvetur på blot 26 minutter.

Men sådan endte det langt fra for den britiske prins William og hans hustru, hertuginde Kate. Deres fly havnede torsdag midt i et heftigt tordenvejr og kraftig turbulens.

Det voldsomme uvejr tvang samtidig flyet til at afbryde to forsøg på at lande.

Det skriver CNN og Reuters.

ARKIVFOTO af prins William og hertuginde Catherine i Pakistan. Foto: PETER NICHOLLS

Det royale par var sammen med omkring 40 journalister fra forskellige medier om bord på flyet, der skulle fragte dem fra Lahore til Islamabad i Pakistan, hvor William og Kate i disse dage er på officielt besøg.

Da flyet lettede, var der ingen problemer - men efterhånden som det nærmede sig sin destination, begyndte uvejret at samle sig og sende lyn ned ganske tæt på begge sider af flyet.

Over højtalerne meddelte flyets kaptajn, at de dårlige vejrforhold gjorde, at man blev nødt til at blive i luften og vente på et 'hul' i uvejret, hvor flyet kunne forsøge at lande, fortæller CNN's journalist, som var med om bord.

Det tog omkring en time, før flyet forsøgte at lande første gang. Men alvorlig turbulens rystede hele flyet, så forsøget blev afbrudt.

»Jeg har fløjet en del, særligt på royale rejser, men jeg har aldrig oplevet turbulens på den her måde før,« fortæller Sky News' royale reporter Rhiannon Mills til sit eget medie.

Da piloten senere forsøgte at lande flyet ved en anden lufthavn, var turbulensen igen for voldsom til, at man kunne gennemføre.

»Denne gang rystede flyet, det steg og faldt i det stormende vejr. Selv erfarne passagerer greb fat i deres armlæn og i sæderne foran dem,« fortæller den royale reporter Jonny Dymond til BBC.

På Twitter skriver Chris Ship, der arbejder for ITV News:

'Hvis jeg skal være ærlig, så var det det mest nervøse, jeg nogensinde har været på et fly.'

Efter omkring to timer i luften lykkedes det endelig for flyet - af typen Airbus A330 - at lande sikkert på jorden.

Efterfølgende dukkede prins William - der er tidligere helikopterpilot hos en redningstjeneste - op nede ved journalisterne for at høre, om de var okay.

På trods af den voldsomme tur formåede han ifølge CNN at sprede smil, idet han jokede med, at han havde været skyld i turbulensen, da det var ham, der havde siddet i cockpittet og fløjet flyet.

William forklarede samtidig, at både han og Kate havde det godt.