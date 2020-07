Der var tirsdag eftermiddag lige rigeligt med drama på Gråsten Slot, hvor kronprinsparret i øjeblikket holder sommerferie.

Her brød en royal golfvogn nemlig i brand midt ude i slotshaven.

Det skriver JydskeVestkysten, som har fået episoden bekræftet af Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Det var en kortslutning i golfbilen. Nej, jeg ved ikke, om det var kronprins Frederik eller hvem, der ringede efter hjælp,« siger politikommissær Thomas Berg til mediet.

Det lykkedes heldigvis for Sønderborg Brand & Redning at få slukket ilden, inden den udviklede sig, således at den brændende golfvogn ikke var til fare for hverken bygninger eller mennesker.

B.T. har talt med Kongehusets Kommunikationsafdeling, der siger følgende i en skriftlig udtalelse:

»Vi kan bekræfte, at der har været en mindre brand i en golfvogn på Graasten. Branden skyldes en kortslutning, og ingen er kommet til skade.«

Kronprins Frederik, hans bedre halvdel og parrets børn holder i øjeblikket ferie på slottet, der er beliggende i Sønderjylland.

Kronprinsse Mary delte i sidste uge en række feriebilleder, hvor man blandt andet kunne se, hvordan de royale tvillinger, prinsesse Josephine og prins Vincent, havde kastet sig ud i en omgang tennis.

'Min mands kærlighed til tennis er givet videre', skrev den 48-årige australskfødte kronprinsesse til opslaget, som kan ses herunder: