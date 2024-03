Den 7. marts så en forbipasserende et lig af en kvinde ved bredden langs en vandrerute langs Rhinen i Tyskland.

Det blev startskuddet til en sag, som siden har sendt chokbølger gennem både Tyskland og Ukraine.

Liget blev fundet nær byen Hockenheim, syd for Frankfurt.

En obduktion viste ifølge politiet, at vold var den sandsynlige dødsårsag.

Men hvem var kvinden?

Svaret kom mandag i sidste uge – sammen med to uhyggelige oplysninger.

I en ny pressemeddelelse kunne politiet oplyse, at den afdøde var en 27-årige ukrainske flygtning, som var blevet meldt savnet. Siden er det kommet frem, at hendes navn er Margarita Razaz, skriver det ukrainske medie Obozrevatel.

Det viste sig imidlertid, at hun ikke var den eneste, der var forsvundet.

Margarita Razaz rejste sammen med sin 51-årige mor Maryna Stetsenko og sin blot fem uger gamle datter. Nu blev også de efterlyst af politiet – som samtidig bad offentligheden om hjælp med at finde dem.

To dage senere skred politiet så til anholdelse af en 44-årig tysk mand og hans 43-årige russiskfødte kone på en adresse i Sandhausen, ikke langt fra det sted hvor Margarita Razaz blev fundet dræbt. Det skriver Bild.

»Der er en stærk mistanke om, at de har dræbt den 27-årige kvinde,« skrev politiet fredag og tilføjede, at parret er blevet varetægtsfængslet.

På adressen fandt politiet også en lille baby, og DNA-prøver viste efterfølgende, at der var tale om den dræbte ukrainske kvindes fem uger gamle baby. Heldigvis var den lille pige uskadt.

51-årige Maryna Stetsenko, som er Margarita Razaz' mor, er stadig efterlyst af politiet i Tyskland. Foto: Politifoto Vis mere 51-årige Maryna Stetsenko, som er Margarita Razaz' mor, er stadig efterlyst af politiet i Tyskland. Foto: Politifoto

Ifølge Bild havde det anholdte par fortalt naboer om, at de ventede sig en lille pige.

Om motivet bag det drab, de nu er mistænkt for at have begået, var at stjæle Margarita Razaz' datter, er endnu uvist.

Politiet har indledt en massiv efterforskning af sagen, som har fået stor opmærksomhed både i Tyskland og Ukraine.

Og der er stadig løse ender i sagen.

Ikke mindst fordi Margarita Razaz' mor, Maryna Stetsenko, stadig er forsvundet. Om der også er sket noget med hende, er uvist, men politiet vil meget gerne i kontakt med hende, idet hun kan være den sidste, der var i kontakt med datteren, før hun blev dræbt.

Margarita Razaz kommer fra den ukrainske storby Kharkiv, men flygtede efter den russiske invasion af landet.

