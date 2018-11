Da 'Kronprinsparrets Priser' gik i luften på DR1 lørdag aften, glimrede aftenens værter, Stéphanie Surrugue og Kåre Quist, indledningsvis ved deres fravær.

Det kan være et forvarsel om showets fremtid, påpeger de to rutinerede DR-værter, som er meget imponerede over kronprins Frederik og kronprinsesse Marys indsats både før og under showet.

»Det er dem, der tager de vilde beslutninger. Nogle gange tænker vi: 'Skal vi prøve det? O.k., så prøver vi da,' siger Kåre Quist til Billed-Bladet om de input, kronprinsparret kommer med under planlægningen af showet.

Det er fjerde år, at Surrugue og Quist var værter for showet, og de har tydeligt bemærket, at kronprinsparret er blevet mere dristige og selvsikre i rollen som medværter med tiden, understreger Kåre Quist.

Kronprinsparret sammen med aftenens værter. Kåre Quist og Stéphanie Surrugue ved Kronprinsparrets Priser. Foto: Henning Bagger

Stéphanie Surrugue lufter ligefrem tanken om, at kronprinsparret kan gøre de to DR-værter arbejdsløse – om end det sker med et smil på læben.

»Vi kan godt blive nervøse for, om der bliver brug for os igen, for de er blevet mere og mere vant til at tage introen til showet,« siger hun.

Om det var kronprinsparret selv, der fik ideen til den indstuderede sketch i starten af årets show, hvor Quist og Surrugue kom for sent efter at have siddet og mæsket sig i kage under finalen af 'Den store bagedyst', vides ikke.

Uanset hvad måtte kronprinsparret selv tage over og stå for introduktionen af deres eget prisuddelingsshow, indtil de rutinerede DR-værter dukkede op efter afslutningen på 'Den store bagedyst', som løb over skærmen umiddelbart før 'Kronprinsparrets Priser'.

Over for Billed-Bladet påpeger de to kendte DR-værter med et glimt i øjet, at kronprins Frederik skam både kunne agere stand-in for Kåre Quist på TV-Avisen og for Stéphanie Surrugue i hendes rolle som korrespondent i Frankrig, idet han jo taler sproget flydende.

Der blev uddelt fire priser under kronprinsparrets show:

Filmsinstruktør Annika Berg, som har lavet filmen 'Team Hurricane', fik Kronprinsparrets Kulturelle Stjernedryspris.

Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris til sociale tilbud gik til Fundamentet i Aarhus, og den større pris på området, Kronprinsparrets Sociale Pris, gik til Foreningen Grønlandske Børn.

Den sidste pris gik til forfatteren Kim Leine, som især er kendt for bogen 'Profeterne i Evighedsfjorden' der vandt Nordisk Råds Litteraturpris.