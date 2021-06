Det er ikke alle i kongeriget, der ved, hvem prins Nikolai er. Men nu har DR-værten Kamal Hassan lært det én gang for alle.

Han mødte nemlig den 21-årig modelprins i byen. Og forleden fortalte han om oplevelsen i P3 -programmet 'På bagsædet med Hav og Kamal'.

»Vi var oppe i en lejlighed. En stilet lejlighed. En god vibe. Jeg sidder og snakker med en, der er fucking nice. En cool dude. Jeg siger: 'Jeg er rapper på P3 på 'Bagsædet'.' Så siger han: »Nå, fedt,« siger Kamal Hassan om mødet med prins Nikolai til en fest.

Og derefter går det helt galt for radioværten fra DR. Han aner nemlig ikke, at det er prins Nikolai, han sidder over for.

»Så siger jeg: 'Hvad fuck laver du, bror?' Jeg kommenterede på hans tøj. Fedt tøj. Han havde Bathing Ape (japansk tøjmærke, red.) på. Fucking dope trøje. Så siger han: 'Jamen, jeg er model.' Så siger jeg: 'Fedt, er der arbejde?' Er det noget, du kan lide?' Så siger han: 'Ja, men jeg vil gerne være mønsterbryder.' Så siger jeg: 'Hvad mener du, sælger din far, mand?' Så siger han: 'Ja, mand, men min far og familie er ikke meget in for det',« siger Kamal Hassan.

Prins Nikolai på catwalken til Diors modeshow i 2018 i Tokyo, Japan. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Prins Nikolai på catwalken til Diors modeshow i 2018 i Tokyo, Japan. Foto: FRANCK ROBICHON

Prins Nikolais kommentar får P3-værten helt op i det røde felt, og han lancerer et vildt angreb på den kongelige familie uden at vide det.

»Så tager jeg en tår af min booze. Og siger: 'Fuck din far og din familie. Sagt med alt respekt. Og når jeg siger fuck din far, så mener jeg ikke fuck din far, jeg mener fuck din fars meninger og holdninger og hvad fuck du skal. Du skal leve dit liv, min bror.' Og han tager et skridt tilbage og tænker 'hvad sker der her'. Så finder jeg ud af, at han er fucking prinsen af Danmark,« siger Kamal Hassan, der i øvrigt fortæller, at hele selskabet er godt beruset.

Du kan høre hele podcasten her.

B.T. har forsøgt at få Kamal Hassan til at fortælle mere om den våde aften, men det ønsker han ikke.

Presserådgiver Helle Von Wildenrath Løvgreen oplyser, at prins Nikolai ingen kommentarer har til historien.