Prins Harry har sagsøgt udgiveren af tabloidmediet Mail on Sunday.

Nu har den 39-årige hertug af Sussex også fået en dommers ord for, at hans klage over tabloidmediet skal fremstilles i retten.

Det skriver Sky News.

Prins Harry har sagsøgt udgiveren Associated NewsPapers Limited for en artikel fra februar sidste år om hans sikkerhedsforhold.

Her havde Mail on Sunday beskrevet hans udfordringer med, at Storbritannien ikke længere ville betale for sikkerhedopbuddet omkring ham, når den Montecito-boende hertug besøgte sit hjemland.

Ifølge prins Harrys anklage, var artiklen »et angreb på hans ærlighed og integritet«, fordi det fremgår, at prins Harry skulle have 'forsøgt at holde på detaljer om hans juridiske kamp for igen at holde hans politibeskyttelse hemmelig for offentligheden'.

Modsat mener udgiveren bag Mail on Sunday, at artiklen var udtryk for en »oprigtig mening«, som ikke skulle have påført prinsen »alvorlig skade«.

Da prins Harry og hertuginde Meghan trak sig som fremstående medlemmer af det britiske kongehus for tre år tilbage, flyttede de til USA.

Hertugparret af Sussex, hertuginde Meghan Markle og prins Harry. Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Hertugparret af Sussex, hertuginde Meghan Markle og prins Harry. Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters/Ritzau Scanpix

Dengang valgte de britiske myndigheder at fratage prins Harry og hustruen deres sædvanlige politibeskyttelse i Storbritannien.

Netop det havde prins Harry en anden retssag om denne torsdag.

Her argumenterede prinsens juridiske hold i retten for, at det var uretfærdigt, at staten ikke længere ville betale for hans sikkerhed, da han stadig besøgte sit kongerige i officielle henseender med sin royale familie.

»Jeg kan ikke sætte min kone i fare på den måde, og givet mine erfaringer i livet, så er jeg også modvillig mod at sætte mig selv i unødvendig fare,« forklarede prins Harry i en vidneforklaring, der blev læst op i retten.

I den retssag ønsker prins Harry en omstødelse, så de britiske myndigheder igen betaler for hans sikkerhed som kongelig.

Nu kan prins Harry så se frem til endnu en retssag.

For højesteretten i London har fredag afgjort, at prins Harry kan sagsøge Mail on Sunday for deres artikel om hans klager over det manglende sikkerhedsopbud.