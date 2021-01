For lige knap fem årtier siden besluttede dronning Elisabeth at bandlyse en BBC-dokumentar om hende selv og hendes familie.

Dokumentaren var et forsøg på at vise kongehusets mere folkelige side, men det blev en tåkrummende omgang

Efter ordre fra den britiske monark gemte BBC den langt, langt væk. Men nu er den dukket op til overfladen igen. På YouTube.

'Royal Family' hedder dokumentaren, som dronningen altså helst ikke vil have, du skal se. I den følger man gennem 110 minutter hende og familien i forskellige situationer.

Det var prins Philip, der i sin tid havde inviteret BBC's kamerahold indenfor for at vise, hvor normale de royale familiemedlemmer i virkeligheden var.

Blandt andet ser man i dokumentaren, hvordan hendes majestæt om morgenen vågner til lyden af en sækkepibe, som det er tradition på Buckingham Palace, samt hvordan hun kalder den amerikanske ambassadør en 'gorilla'.

Man er også med, da prins Philip insisterer på at blive fløjet mellem to aftaler, selvom han bliver fortalt, at en køretur kun vil tage tre timer.

Selvom man også får lov til at se dronningen gøre noget så normalt som at købe en is til sin søn Edward, og hendes ægtemand suse rundt i bar overkrop på vandski, imponerede dokumentaren ikke alle.

Nogle kritiserede således de kongeliges ekstravagante livsstil i en tid, hvor den almindelige befolkning ikke havde mange penge at rutte med.

Her den kongelige familie, som den så ud, da 'Royal Family' blevet optaget i slutningen af 60erne. Foto: PA Vis mere Her den kongelige familie, som den så ud, da 'Royal Family' blevet optaget i slutningen af 60erne. Foto: PA

Efter sigende skulle dokumentaren have gjort dronningen pinligt berørt, og det var altså derfor, at hun forbød, at den nogensinde måtte vises igen.

Selvom flere end 30 millioner nåede at se den, gik dokumentaren med årene derfor i glemmebogen.

I hvert fald lige indtil skaberne af 'The Crown' besluttede at lade den være en del af fortællingen om det britiske kongehus i et afsnit i tredje sæson, som fik premiere i 2019.

Da blev historien om den kontroversielle dokumentar genoplivet for en stund, og nu trækker den altså overskrifter igen.

For nylig lækkede en ukendt bruger nemlig filmen i sin fulde længde på YouTube, skriver The Telegraph.

Selvom både BBC og Buckingham Palace reagerede prompte med en klage til YouTube, nåede titusindvis at se den, før den blev fjernet.

Det er uvist, hvordan den ukendte Youtube-bruger har fået adgang til dokumentaren, og hverken BBC eller Buckingham Palace har ønsket at kommentere sagen.