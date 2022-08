Lyt til artiklen

Små perler på gulvet, ødelagte bildele, bremsespor på asfalten og en mystisk note, hvor prinsesse Diana måske forudså sin egen død.

Det er nogle af de ting, som en ny dokumentar, der sætter fokus på prinsesse Dianas død, afslører.

Den 31. august er det 25 år siden, at prinsesse Diana og hendes kæreste, rigmanden Dodi Fayed, mistede livet på tragisk og dramatisk vis i en bilulykke i en tunnel i Paris.

Siden har ulykken været omgærdet af mystisk, og nogle har sågar konspireret om, at det måske var det britiske kongehus, der stod bag ulykken, da de ville af med prinsessen, der var blevet skilt fra prins Charles året forinden.

Prinsesse Diana blev kun 36 år. Foto: Herman Knippertz Vis mere Prinsesse Diana blev kun 36 år. Foto: Herman Knippertz

Utallige dokumentarer er lavet om prinsesse Dianas død i årenes løb, og i anledning af 25. års dagen kommer endnu en.

Den nye dokumentar ved navn 'Investegating Diana: Death in Paris' sætter fokus på, hvad der egentlig skete, da prinsessen døde.

Her afslører den franske efterforskningsleder Martine Monteil fra det franske politis kriminalafdeling Brigade Criminelle, der var den første efterforsker på stedet, nogle af de fund, hun gjorde.

Ifølge Daily Mail, der har set klip fra dokumentaren, der er i fire dele, var Monteil besat af at sikre sig selv de mindste ting, da det kunne være vigtige beviser.

Her ses den forulykukede bil. Tre af de fire peronser, der var i bilen, døde. Kun prinsessens bodyguard,Trevor Rees-Jones, overlevede. Foto: Jerome Delay Vis mere Her ses den forulykukede bil. Tre af de fire peronser, der var i bilen, døde. Kun prinsessens bodyguard,Trevor Rees-Jones, overlevede. Foto: Jerome Delay

»Vi begyndte at finde disse små spor,« fortæller Monteil i et klippene.

»Vi så tegn på, at der var bremset. Stykker af røde lygter fra en anden bil. På siden af bilen var der spor efter maling,« forklarer efterforskningslederen videre og fortæller, hvordan hun også fandt nogle af prinsessens ejendele.

»Jeg fandt nogle bitte små perler. De tilhørte prinsessen,« sagde hun.

Da bilen med prinsesse Diana og Dodi Fayed kørte galt, blev parret angiveligt forfulgt af en hær af paperazzifotografer.

Prinsesse Diana med Dodi Fayed få dage før deres død. Foto: missing Vis mere Prinsesse Diana med Dodi Fayed få dage før deres død. Foto: missing

Der har mange gange været spekuleret i deres indblanding i ulykken, og i dokumentaren kommer det da også frem, at politiet tog paperazzierne med på politistationen, så de kunne bruge deres billeder til at stykke ulykken sammen.

Ud fra billederne kunne de blandt andet rekonstruere den rute, som prinsessen og rigmanden tog.

De kunne desuden ud fra billederne finde vidner, som måske havde passeret bilen til fods, på cykel eller i bil.

Eric Gigou, der er officer ved Brigade Criminelle, fortæller blandt andet i dokumentaren, at det var vigtigt at sikre sig de spor hurtigt.

Prinsesse Diana med sine to sønner i 1995. Foto: JOHNNY EGGITT Vis mere Prinsesse Diana med sine to sønner i 1995. Foto: JOHNNY EGGITT

»For os var det et kapløb mod tiden, da vi fik sagen, da menneskers hukommelse har det med at blive svækket med tiden, og minder kan blive dårligere,« fortæller han.

Ud fra paperrezzibillederne kunne politiet også se, hvem der havde været nær bilen i sekunderne inden ulykken samt i tiden lige efter.

Desuden kunne efterforskerne også allerede kort efter ulykken afvise en del af de konspirationsteorier, der florerede om ulykken.

Dokumentaren byder også på interview med flere personer fra det britiske politi Metropolitan, ligesom den også kommer ind på, hvordan det britiske efterforskningspoliti Scotland Yard håndterede en mystisk note, hvor det kom frem, at prinsessen angiveligt havde frygtet at blive dræbt i en bilulykke.

Mange husker stadig begravelsen for Diana, hvor hendes eksmand prins Chales, hendes to sønner, samt prins Philip og prinsessens bror, Charles Spencer, gik bag kisten. Foto: JOHN GAPS III Vis mere Mange husker stadig begravelsen for Diana, hvor hendes eksmand prins Chales, hendes to sønner, samt prins Philip og prinsessens bror, Charles Spencer, gik bag kisten. Foto: JOHN GAPS III

Diana havde angiveligt fortalt om sine bange anelser til sin advokat, Lord Mishcon, allerede i 1995, og efter Dianas død overdrog han en note med oplysningerne til politiet.

Noten er også et af omdrejningspunkterne i dokumentaren, da den først blev givet til det franske politi seks år efter ulykken.

'Investigating Diana: Death in Paris' begynder på Channel 4 den 21. august klokken 21.00 britisk tid.