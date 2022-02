Kronprinsesse Mary »skruer op for sine aktiviteter«.

Hun har nemlig fået hele to byer, hun skal løbe med i, når der 6. juni afholdes Royal Run. Hendes mand kronprins Frederik snører igen løbeskoene i hele tre byer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund, der er med til at arrangere det royale løb.

»Vi ved, at det har stor betydning for vores deltagere, hvorledes især kronprinsen og kronprinsessen medvirker. Derfor er det en glædelig nyhed, at vi i takt med, at vi har udvidet Royal Run med en ekstra by, også kan tilbyde kongelig deltagelse i de fem værtsbyer,« siger medlem af Royal Runs styregruppe og administrerende direktør i DGI, Jens Otto Størup.

Kronprinsesse Mary løber med i de to nye værtsbyer Kolding og Næstved, mens Kronprinsen løber med i Aalborg, Aarhus og Frederiksberg i København.

Dermed er det kun værtsbyen Bornholm, der må undvære lidt kongerøgelse til sommerens royale motionsløb.

Royal Run har været en stor succes, siden det første gang blev afholdt i 2018 i anledningen af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.

Succesen gælder også i år, hvor mere end 50.000 danskere allerede har tilmeldt sig det nu årlige sommerløb.

Ikke mindst har det været et stort trækplaster, at danskerne har kunne løbe med kronprinsfamilien.

Derfor vækker de royale løberes deltagelse også glæde i både Aalborg, der endnu en gang skal lægge grund under kronprins Frederiks løbefødder, og glæde i Næstved, der som debuterende værtsby får kronprinsesse Mary i løbetøjet.

»Vi glæder os til, at kronprinsen igen kommer til Aalborg og bliver en del af motionsfesten,« lyder det fra viceborgmester i Aalborg Kommune, Helle Frederiksen.

I Næstved glæder borgmester Carsten Rasmussen sig ligeledes over at kunne afholde Royal Run og ikke mindst til at se »en oplagt kronprinsesse i topform«.