Til pinse løber Royal Run af stablen.

Det er allerede blevet bekræftet, at kong Frederik vil løbe med i sit fødselsdagsløb for første gang som konge, men nu løfter kongehuset sløret for alle de byer, der får strøget kongerøgelse over sig.

Kong Frederik løber nemlig med i både Fredericia først og siden også Aarhus og København.

Dronning Mary løber med i Kalundborg, og så har kronprins Christian fået endnu en selvstændig opgave som nyslået kronprins.



Han skal nemlig selv løbe med fra start i Brønderslev.

Kronprins Frederik, prins Christian og prins Vincent ved startlinjen inden de løber 10 km under Royal Run i København og Frederiksberg, mandag den 29. maj 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik, prins Christian og prins Vincent ved startlinjen inden de løber 10 km under Royal Run i København og Frederiksberg, mandag den 29. maj 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det vides ikke hvilke distancer, de kongelige vil løbe, og heller ikke om hele den kongelige familie som vanligt tager en tur sammen rundt ved hjemmet på Amalienborg i løbsbyen København.

Royal Run finder sted 2. pinsedag i Brønderslev, Aarhus, Fredericia, Kalundborg og København/Frederiksberg.

Dermed bliver alle værtsbyerne kongeligt repræsenteret i år. Allerede i december blev der dog meldt helt udsolgt til Royal Run.

Vil du gerne vide, hvilke tider de kongelige løb til sidste gang? Så læs med HER.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder.