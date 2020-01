»Det er et af de mest rørende klip med de royale, jeg nogensinde har set.«

Sådan lyder det fra den afdøde prinsesse Dianas tidligere stabschef, Patrick Jephson, når det kommer til den tale, som hendes yngste søn - prins Harry - holdt søndag, hvor han fortalte, at det ikke har været en nem beslutning at træde tilbage fra det britiske kongehus.

Det fortæller Patrick Jephson til CNN.

Samtidig mener den tidligere stabschef, at Harry talte direkte fra sit hjerte.

ARKIVFOTO af prins Harry, hertuginde Meghan og deres søn, Archie. Foto: Toby Melville

»Jeg tror, det virkelig var ham, der talte fra hjertet. Der er ingen tvivl om, ud fra den måde, han leverede talen, at der er tale om ægte tristhed,« fortæller Patrick Jephson og fortsætter:

»Og det gør sig gældende for hele familien. For det er en familiekrise, før det er noget andet.«

Det var søndag aften til et arrangement for en velgørenhedsorganisation, at prins Harry holdt en tale, hvor han indledte med at sætte nogle ord på de ændringer, der den seneste tid er sket i den britiske kongefamilie.

I forrige uge meddelte Harry og hans hustru - Meghan - at de ville træde tilbage fra deres fremtrædende roller i kongehuset, da de ønsker at føre et mere uafhængigt liv - og lørdag kom det frem, at de bliver frataget deres titler som kongelige højheder og mister deres apanage.

»Jeg ønsker, I skal høre sandheden fra mig, så meget som jeg nu kan dele med jer - ikke som prins eller hertug, men som Harry. Den samme person, som mange af jer har set vokse op over de sidste 35 år, men i dag med et klarere perspektiv,« lød det blandt andet fra prins Harry, som tilføjede:

»Det er en stor sorg, at det er endt sådan.«

Videre forklarede han, at der ifølge ham ikke var nogen anden udvej for ham og hans familie.

»Beslutningen om at træde tilbage, som jeg har truffet for min kone og jeg, har ikke været nem. Det krævede mange måneders snakke efter mange års udfordringer. Jeg ved, at jeg ikke altid har gjort det rigtige, men i den her situation var der ingen anden udvej,« sagde han.

Harry og Meghan har blandt andet angivet den britiske presses voldsomme bevågenhed og til tider kritiske tilgang til parret som en af årsagerne til, at de ikke længere ønsker at være en fremtrædende del af kongefamilien.