Prinsesse Dianas ulykkelige ægteskab med prins Charles chokerede, da det blev afsløret i bogen 'Diana: Her true Story' udkom.

Nu fortæller hendes tidligere pressesekretær i en ny podcast, hvor hårdt Diana måtte kæmpe i den kongelige familie. Men det kommer også frem, at hun overdrev om vigtige emner.

Ifølge den 66 årige Patrick Jephson, der var Dianas pressesekretær fra 1988 til 1996, havde prinsesse Diana det urimelig hårdt i den kongelige familie.



Han mener derfor, at det er helt urimeligt, at hun ofte – og især dengang – blev omtalt som småskør med mentale problemer. I stedet mener han, at hun var en stærk kvinde, der klarede de svære omstændigheder overraskende godt.

Ifølge Jephson stod prins Charles rådgivere og venner nemlig dengang bag en smædekampagne mod hans ekskone, hvor de ifølge Jephson lækkede dårlige ting til pressen om Diana, hvilket gjorde hendes liv til et helvede.

»Dette er ikke bare almindeligt sladder. Det var en systematisk kampagne. Okey, det var lang tid siden … men. Manden, som de støttede er nu vores konge, og de disse ting burde ikke blive begravet, de burde ikke bare belejligt blive fejet til side,« siger han ifølge Page Six i en ny podcast kaldet The Scandal Mongers, som de to forfattere til bøger bag kongehuset, Phil Craig og Andrew Lownie, står bag.

Jephson mener, at tingene burde komme frem i lyset, da det kunne ske igen.

Desuden er Jephson indigneret over de rygter, der blev spredt, om at prinsesse Diana var uligevægtig og småskør, og at det efterhånden er blevet den officielle fortælling:

»Jeg kendte prinsesse Diana formentlig bedre end de fleste andre – i hvert fald professionelt – og hun var en af de mest ligevægtige mennesker, jeg har mødt,« siger han og fortsætter:

»Når man tænker på det liv, hun levede, tænker på det press, hun var under, så var hun ikke blot ligevægtigt – hun havde en evne til at bevare ligevægten selv i skøre situationer.«

Prinsesse Diana chokerede det meste af verden, da bogen 'Diana. Her true Story' udkom i 1992.

Selvom Diana – som man også kan se i den nye sæson i tv-serien The Crown – benægtede at have medvirket til bogen, der afslørede, at prins Charles havde en affære, så var de færreste i tvivl om, at hun havde hjulpet forfatteren.

Ifølge Jephson bidrog hun i frustration over, at hun ikke kunne gøre noget ved sit kuldsejlede ægteskab, fordi Charles ikke blev straffet for sin affære, og fordi hun følte sig ensom.

Diana brugte efterfølgende også nogle af de ting, hun afslørede i bogen – som at hun havde haft spiseforstyrrelsen bulimi – til sin fordel ved at fortælle om dem og få sympati.

Ifølge podcastens vært, Phil Craig, overdrev hun dog en del ting.

Blandt andet, da hun i bogen fortalte, at hun havde haft en meget ulykkelig barndom og ungdom, og da hun fortalte, at hun havde kastet sig selv ned ad en trappe, mens hun var gravid med prins William, da hun var så ulykkelig.

Ifølge de vidner, som Craig har talt med, så gled Diana nogle få trin ned ad trappen, da hun skændes med Charles. Charles skulle dog havde tilkaldt en læge med det samme.