»Hold dig tæt på Harry og hans bedstemor - ellers kan du ende i problemer.«

Sådan lyder det helt overordnede råd fra den afdøde prinsesse Dianas butler - Paul Burrell - til Meghan forud for, at hun skal holde jul med den britiske Dronning og flere fra den royale familie ved Sandringham Palace.

Det fortæller han til Daily Mail.

»Jeg tror rent personligt, at hun vil synes, det er hårdt. Der er ingen, der kan forberede hende på det, ikke engang på en filmoptagelse, for dette er den virkelige verden. Forestil dig Downton (tv-serien 'Downton Abbey', red.), men meget mere. Sandringham er 'Downton Abbey' på speed,« siger han.

ARKIVFOTO af prins Harry og Meghan. Foto: MICHAEL BRADLEY Vis mere ARKIVFOTO af prins Harry og Meghan. Foto: MICHAEL BRADLEY

I 21 år arbejdede Paul Burrell for det britiske kongehus. Først som tjener for dronning Elizabeth, siden som prinsesse Dianas butler.

Han forlod kongehuset, efter Diana mistede sit liv i en tragisk trafikulykke i 1997.

Til Daily Mail fortæller han, at han tror, andre medlemmer af den kongelige familie kan være ude på at sætte fælder op for Meghan, der har en anden baggrund end sin svigerinde - hertuginde Kate. Også selvom han mener, den anderledes baggrund er en positiv ting, som de royale burde tage til sig.

»Men hun kommer til at møde modstand inden for de fire vægge i den royale familie, og det vil blive set som noget negativt. Ligesom det gjorde med Diana. Kate kommer fra den samme slags baggrund som dem selv, og sådan er Meghan ikke. De kommer til at sætte fælder op, der vil være faldgruber på vejen, men Harry vil gribe hende, så hold dig til ham. Intet vil ske, hvis du er tæt på Dronningens barnebarn,« siger Paul Burrell.

Derudover opfordrer ham Meghan til at bruge de fire juledage i Sandringham Palace til at få tid til at tale med dronning Elizabeth om de seneste måneder, der har været tumultariske.

Hvor de britiske medier i begyndelsen var fyldt med den ene positive historie om Meghan efter den anden, har tonen fået en anden lyd hen over efteråret.

Blandt andet har tabloidaviserne været fyldt med historier fra primært anonyme kilder om, at hun skulle være 'besværlig', og at hun skulle være skyld i et anstrengt forhold til hertuginde Kate.

Derfor - forklarer den tidligere butler - er det bedste, hun kan gøre, at fortælle Dronningen helt ærligt, hvad hun tænker og føler. For hvis Meghan gør det, så vil Elizabeth ifølge Paul Burrell 'tage det til sig' og 'tale med de rette'.