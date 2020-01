»Harry og Meghan gør det, som Diana ikke kunne - og hun ville have været så stolt af dem.«

Det vakte øjeblikkelig opsigt, da prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, i sidste uge meddelte, at de ville træde tilbage fra deres fremtrædende roller i det britiske kongehus. Men prinsens mor - afdøde prinsesse Diana - ville ikke være blevet overrasket.

Det mener hendes tidligere butler, Paul Burrell.

Til OK! Magazine fortæller han, at Diana - ifølge ham - ville have støttet op om Harry og Meghans beslutning.

ARKIVFOTO af prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere ARKIVFOTO af prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Og hun ville have været stolt.

»Harry og Meghan gør det, som Diana ikke kunne - og hun ville have været så stolt af dem. Diana trådte tilbage fra de kongelige, men Harry har taget det et skridt videre. Diana ønskede kun, at hendes sønner var lykkelige, så hun ville fuldkommen støtte Harry og have sine arme om både ham og Meghan,« siger han og tilføjer:

»Hun ville sige: 'Gør det. Gør det for jer selv.'«

Mens mange har peget på hertuginde Meghan og det anstrengte forhold til pressen som årsagen til, at parret ønsker at blive mere uafhængige, så mener Paul Burrell, at det primært er Harry, der er årsagen.

For den yngste af prinsesse Dianas to sønner har aldrig nydt at være en del af den royale familie, mener han.

I et interview med 'Good Morning Britain' fortæller Dianas tidligere betroede medarbejder også, at Harry ønsker at følge i sin mors fodspor - og at han ønsker at være en humanitær mere end en kongelig.

»Jeg tænker på, hvad Diana ville have ønsket. Hun ville have sagt til dem (sønnerne William og Harry, red.), at de skulle gifte sig af kærlighed. Det har de gjort. Hun ville have ønsket, at de var respektfulde og venlige over for deres koner. Det er de helt tydeligt. Og hun ville have sagt: 'Vær glade' - for det var Diana ikke. Og Harry og Meghan er helt tydeligt ikke glade i det miljø, de er i, hvor de bliver kvalt i den royale familie,« fortæller han ifølge Daily Mail i tv-programmet.

Prins Harry og hertuginde Meghan meddelte i sidste uge, at de vil tage et skridt tilbage i forhold til deres kongelige forpligtelser og søge et mere uafhængigt liv.

Mandag vil den britiske dronning Elizabeth ifølge flere britiske medier stå i spidsen for et krisemøde med den kongelige familie, der skal forsøge at dæmpe den igangværende krise i kongehuset, som er opstået i kølvandet på beslutningen.