Han var sammen med hende, da det berømte og senere også berygtede interview blev vist. Men ikke tidligere har han udtalt sig om, hvordan han oplevede det hele ske.

Nu bryder hjertekirurgen Hasnat Khan – der dannede par med prinsesse Diana i to år før hendes død – tavsheden og fortæller, hvad der ifølge ham førte til, at prinsessen stillede op i et interview med BBC og fortalte om sit skrantende ægteskab med prins Charles.

Længe har den i dag 62-årige Hasnat Khan holdt sig væk fra mediernes søgelys, og kun yderst sjældent har han udtalt sig om forholdet med Diana, der varede fra 1995 til 1997.

Årsagen til, at han nu har valgt at udtale sig i det britiske medie Daily Mail, er netop det omtalte BBC-interview.

Her ses et billede fra det berømte interview, hvor prinsesse Diana interviewes af Martin Bashir. Foto: - Vis mere Her ses et billede fra det berømte interview, hvor prinsesse Diana interviewes af Martin Bashir. Foto: -

Lige siden interviewet blev vist for 25 år siden, har det været et mysterium, hvorfor Diana indvilgede i at blive interviewet af journalisten Martin Bashir – og det var under det interview, at hun udtalte de senere meget berømte ord:

»Der var tre af os i ægteskabet, så det var en smule overfyldt,« om ægtemanden prins Charles' forhold til Camilla Parker Bowles.

Sidste år kom det i en dokumentar frem, at årsagen til, at Diana havde stillet op til interviewet, måske kunne være, at Bashir havde løjet. Han er siden blevet beskyldt for at have manipuleret hende og flere andre, og blandt andet skal han have begået dokumentfalskneri. En tidligere højesteretsdommer, Lord Dyson, står nu i spidsen for en undersøgelse af forløbet og anklagerne mod journalisten.

Til Daily Mail hævder Hasnat Khan nu, at der særligt var to årsager til, at Diana stillede op i interviewet:

Arkivfoto af prinsesse Diana. Hun mistede livet i en trafikulykke i 1997. Foto: Ian Waldie Vis mere Arkivfoto af prinsesse Diana. Hun mistede livet i en trafikulykke i 1997. Foto: Ian Waldie

Den ene var, at journalisten udnyttede hendes sårbarheder og manipulerede hende. Den anden var, at hun også selv havde en agenda og et formål med at deltage.

Om den første årsag fortæller Hasnat Khan, at han fandt sammen med Diana kort tid før, at interviewet blev optaget. I ugerne op til kunne han derfor se, hvordan hun ændrede sig.

Hun blev ifølge hjertekirurgen mere paranoid. Blandt andet havde Bashir angiveligt bildt hende flere løgnhistorier ind, ligesom han havde fået hende overbevist om, at hun kunne blive aflyttet. Derfor fik hun sin lejlighed i Kensington Palace gennemsøgt for mikrofoner.

»En af hendes mest attraktive kvaliteter var hendes sårbarhed. Det var det, der gjorde hende så afholdt af folket. Det gik senere op for mig, at Martin brugte disse sårbarheder og udnyttede dem. Hun var ikke en paranoid person, men al denne snak om mikrofoner og aflytning handlede om at få hende et sted hen, hvor hun ikke stolede på folk omkring sig,« forklarer Hasnat Khan til Daily Mail.

I november 1995 fortalte Diana – der siden 1992 havde været separeret fra prins Charles – ham, at hun havde givet et interview.

Og det leder os frem til den angiveligt anden årsag til, at hun stillede op.

For ifølge Hasnat Khan forklarede Diana, at hun vidste, hvad hun gjorde. Hun fortalte ham, at hun vidste, hvordan den kongelige familie ville reagere, at de ville gøre gengæld – og hun fik ret.

Arkivfoto af journalisten Martin Bashir, der for tiden er sygemeldt, mens undersøgelsen af sagen pågår. Foto: ROBERT GALBRAITH Vis mere Arkivfoto af journalisten Martin Bashir, der for tiden er sygemeldt, mens undersøgelsen af sagen pågår. Foto: ROBERT GALBRAITH

Den 20. november det år blev interviewet vist, og millioner fulgte med rundt omkring i hjemmene i Storbritannien. Det samme gjorde kongefamilien.

»Hun (Diana, red.) sagde, at hun aldrig ville bede om en skilsmisse, men det var det, hun ønskede,« forklarer Hasnat Khan til Daily Mail.

Derfor var interviewet angiveligt en måde, hvorpå hun kunne få noget frihed tilbage:

»Hun beklagede sig bitterligt over, at Charles kunne slippe af sted med alt, hvad han ville, at han kunne se Camilla, og der blev ikke løftet et øjenbryn. Men hun kunne ikke se andre, uden det førte til noget stort i aviserne. Hun sagde, at hvis hun blev skilt, så kunne hun date, hvem hun ville. Det handlede ikke om mig og vores forhold. Det handlede mere om drengene (sønnerne William og Harry, red.). Det var vigtigt, hvad William og Harry tænkte om hende,« fortæller hjertekirurgen videre.

Ikke længe efter blev Diana og Charles skilt.

Hasnat Khan forklarer, at han vidste, at en del af Diana gerne ville gennemføre interviewet. Men han kan nu ikke lade være med at spørge sig selv om, hvorvidt hun rent faktisk havde gjort det, hvis ikke Martin Bashir havde fået hende overtalt. På den ene eller anden måde.

Diana og Hasnat Khan var sammen indtil sommeren 1997. Kort efter mistede hun livet i en tragisk trafikulykke.