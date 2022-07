Lyt til artiklen

»Jeg kan lide lyden af hendes stemme. Den er meget speciel.«

Sådan lød det tidligere på året, da dronning Margrethe blev interviewet om dronning Elizabeth. Og der er da heller ingen tvivl om, at de to deler mere end bare et kollegialt dronningebånd, da de også kalder hinanden ved kælenavnene 'Daisy' og 'Lilibeth'.

Men selv mellem gode venner er der bare visse emner, man ikke kan komme ind på, når der er tale om et officielt statsbesøg.

Derfor fik dronning Elizabeth også klar en klar opfordring til at holde sig fra ét emne, da dronning Margrethe i 1974 var på statsbesøg i Storbritannien.

Det fortæller den britiske journalist Robert Hardman, som også har skrevet flere bøger om dronning Elizabeth, ifølge Daily Mail.

Fem år før statsbesøget havde Danmark nemlig, som det første land nogensinde, frigivet billedpornoen.

Og det var altså ikke noget, der skulle bringes op i samtalen mellem de to regenter.

Når dronning Elizabeth får besøg af statsledere, får hun altid to mapper, som hun studerer nøje, fortæller Robert Hardman.

Den ene handler om personlige detaljer, mens den anden handler om emner, der bør undgås.

Det var i sidstnævnte, det fremgik, at danskerne var en smule pinlige over ryet som Europas pornohovedstad.

»Jeg tror dog, at det er rimeligt usandsynligt, at to dronninger ville bevæge sig ind på sådan et emne,« bemærker den britiske journalist selv.

Når det kommer til den personlige fil, er der ingen detaljer, som er for små.

Her er der sågar noget, der omtales som garderobediplomati.

Ved hendes første statsbesøg i Tyskland i 1965, en historisk begivenhed ovenpå 2. verdenskrigs afslutning 20 år tidligere, sad den lige i skabet, da hun bar en kjole, som matchede indretningen på det palads, hvor statsbanketten blev afholdt.

»Hun behøver ikke sige et ord. De var helt mundlamme over det – sikke en kompliment at give dem,« forklarer Robert Hardman.