Et bedemandsfirma har i al hast måttet fjerne sit klistermærke fra den rustvogn, der i disse dage fragter dronning Elizabeths jordiske rester rundt, fordi opmærksomheden blev for massiv.

»Opmærksomheden bør være rettet mod Majestæten og ikke os,« udtaler en talsmand for firmaet William Purves til Metro.

Dronning Elizabeth residerede på kongefamiliens slot i Balmoral, Skotland, da hun torsdag aften sov ind omgivet af det meste af sin familie.

I weekenden blev kisten med hendes jordiske derfor kørt fra Balmoral, for mandag at blive lagt på castrum doloris i St. Giles' katedral. Det betyder, at offentligheden her kan komme forbi og tage afsked med dronningen, som vil ligge i en lukket kiste.

Det var dette klistermærke, der i weekenden tiltrak sig en del opmærksomhed. Foto: PAUL REID

Undervejs på ruten er et lille klistermærke på rustvognens store rude dog blevet genstand for en del uønsket opmærksomhed. Nemlig et klistermærke med teksten 'William Purves', som er navnet på det bedemandsfirma, der står for dronningens sidste rejse.

Men mange har tilsyneladende ikke vidst, hvad navnet dækkede over og derfor sat sig for at google det.

I hvert fald har det skotske firmas hjemmeside på én gang fået så mange besøgende, at den simpelthen er gået ned.

Samtidig har flere på de sociale medier kritseret firmaet for at udnytte en så alvorlig og højtideig situation til at få noget reklame.

Mandag var klistermærket ikke længere at se. Foto: POOL

William Purves har derfor mandag valgt at fjerne klistermærket fra rustvognen.

Dronning Elizabeths lukkede kiste vil ligge til skue i St. Giles' katedral i et par dage, hvorefter den vil blive fløjet til London.

Her vil dronningen ligge på castrum doloris i Westminster Hall i yderligere fire dage, inden hun mandag vil blive bisat.