Det svenske kongehus har valgt at udskyde en gallamiddag, som skulle have fundet sted onsdag aften med 150 inviterede gæster fra ind- og udland.

Beslutningen om udsættelsen er taget på grund af frygt for coronavirus.

Det bekræfter pressechefen ved det svenske kongehus, Margareta Thorgren, til Expressen. Hun uddyber, at beslutningen er truffet mandag af kong Carl Gustaf.

»En invitation til gallamiddagen sendes til mange forskellige nationaliteter, og den (udsættelsen, red.) er taget af respekt for de inviterede gæster,« siger hun.

Middagen skulle have fundet sted på Royal Palace i Stockholm og have haft deltagelse af flere medlemmer fra det svenske kongehus.

Ingen medlemmer fra det svenske kongehus har opholdt sig steder, der giver anledning til at tro, at de skulle være smittede med coronavirus, understreger Margareta Thorgren.

Alligevel har det svenske kongehus valgt ikke at tage nogen chancer.

»Mange spekulerer på, hvilke forskellige forholdsregler, de skal tage, og det er for de inviterede gæsters skyld,« gentager hun.

Det svenske kongehus har endnu ikke fastlagt en ny dato for gallamiddagen. Men Margareta Thorgren understreger, at middagen ikke er aflyst og i stedet vil finde sted på et senere tidspunkt.

Udover gallamiddagen vil det svenske hof også løbende vurdere, om kommende udenlandsrejser for kongehusets medlemmer bliver udskudt.

Ifølge tal fra John Hopkins University er der i alt registreret 14 smittetilfælde af coronavirus i Sverige.

På verdensplan er mere end 89.000 personer smittet med virussen.