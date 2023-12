Mon de kommer til at give lidt mindre julegaver i det svenske kongehus i år?

I hvert fald står Carl Gustav og co. foran en større sparerunde i 2024.

Den dårlige svenske økonomi har også ramt det svenske kongehus, der til næste år skal spare omkring 20-25 millioner svenske kroner (Svarende til cirka 13-16 millioner danske kroner, red.),

»Vi beklager dybt,« lyder det fra hofmarskal Frederik Wersäll til Svenska Dagbladet.

Han fortæller videre ifølge Aftonbladet, at det svenske hof kommer til at foretage besparelser på forskellige områder, der vil ramme den svenske befolkning.

Man vil blandt andet lukke en række turistmål, heriblandt offentlig adgang til flere af kongehusets slotte.

Man må også udskyde planlagte restaureringer og vedligeholdelse af kulturelle genstande, som ikke haster.

Og så vil man genoverveje nogle af kongehusets forestående rejser, hvilket man ifølge hofmarskalen ikke har gjort før.

Kong Carl XVI Gustav og Dronning Silvia af Sverige under ankomsten til Det Kongelige Teater før festforestillingen under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København lørdag den 10. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Aftonbladet tilføjer, at det ikke er nyt for den svenske kongefamilie og hof at finde penge.

Blandt andet installerede man for nogle år siden solceller på taget af kongeslottet for at spare på eludgifterne, ligesom man under coronakrisen opfordrede sine medarbejdere til at skifte opgaver.

»Jeg var selv ude og slå græs på Gripsholm (Svensk slot, red.),« har guvernør for den svenske slotsadministration Staffan Larsson tidligere udtalt til Aftonbladet.

Kong Carl Gustav får i 2024 ifølge det svenske medie 162,8 svenske millioner i apanage (Det svarer til 108 millioner danske kroner, red.).

Til sammenligning får dronning Margrethe ifølge kongehusets hjemmeside 7,6 millioner kroner om måneden svarende til 91,2 millioner om året.

