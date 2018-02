Hverken den svenske konge, Carl Gustaf, dronning Silvia eller regentparrets børn kommer til at deltage i bisættelsen af prins Henrik tirsdag.

Relationerne mellem det danske og svenske kongehus har været tætte i mange år - og derfor skulle man måske tro, at den svenske kongefamilie også ville være repræsenteret under prins Henriks bisættelse, der finder sted tirsdag. Men det kommer ikke til at ske.

Det skriver det svenske ugeblad Svensk Damtidning.

»Bisættelsen bliver en lille og privat ceremoni. Ingen udenlandske kongehuse deltager, heller ikke det svenske,« siger informationschef ved det svenske hof, Margareta Thorgren, til bladet.

Kongefamilien ankommer til Christiansborg Slotskirke i København, fredag den 16. februar 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Kongefamilien ankommer til Christiansborg Slotskirke i København, fredag den 16. februar 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det svenske kongepar sendte sine kondolencer til Danmark kort efter nyheden om prins Henriks død var nået hinsidan.

»Dronningen og jeg har i dag med stor sorg modtaget beskeden om, at prins Henrik ikke er blandt os længere. Jeg vil udtrykke vores dybeste medfølelse med dronning Margrethe, kronprins Frederik, prins Joachim og deres familier. Der er en nær relation mellem de nordiske kongehuse, ikke mindst gennem de nære slægtsbånd, der forbinder os. Vi mindes prins Henrik med stor varme«, lød det i meddelelsen fra kong Carl Gustafs hof.

I stedet holder den svenske kongefamilie fast i planerne om at tage til Vinter-OL i Sydkorea. Kongeparret rejser lørdag.

Tirsdag klokken 12 hædres prins Henrik i øvrigt ved et arrangement i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Hædringen skyldes, at han var ridder af Sveriges fineste orden, Serafimerordenen.