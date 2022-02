Det svenske kongehus går ud med en pressemeddelelse af den slags, man i journalistik kalder en ‘ikke-historie’.

Historien er, at kronprinsesse Victoria og hendes mand, Daniel, IKKE har planer om at lade sig skille.

Den slags burde ikke være nødvendigt at fortælle, men som parret skriver på det svenske kongehus' officielle instagramside:

»Det er kommet til vores kendskab, at der pågår en omfattende negativ rygtespredning vedrørende vores private relation.«

I december måned fulgtes Kronprinsesse Victoria og hendes mand Daniel til Nobel Pris overrækkelsen i Stockholm. Foto Anders Wiklund. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere I december måned fulgtes Kronprinsesse Victoria og hendes mand Daniel til Nobel Pris overrækkelsen i Stockholm. Foto Anders Wiklund. Foto: TT NEWS AGENCY

Derefter følger et dementi:

»For at værne om vores familie, ønsker vi at klargøre – en gang for alle – at de rygter, som spredes, er grundløse.«

Normalt har de kongelige meget brede rygge, når det kommer til rygter. Som informationschef i det svenske kongehus, Margareta Thorgren, siger til Aftonbladet, er det 'meget usædvanligt', at hoffet forholder sig til rygter.

»I dette tilfælde kan vi konstatere, at rygterne stadig – trods gentagne afslag til etablerede medier – fortsætter,« siger hun og fortsætter:

»Derfor har vi foretaget en vurdering af, at det i den situation, vi nu er i, er nødvendigt med en offentlige afvisning. Det handler selvfølgelig om at beskytte familien.«