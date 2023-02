Lyt til artiklen

Kong Felipe og dronning Letizia melder om store ændringer for deres yngste datter, prinsesse Sofia.

Hun flytter nemlig til Wales for at fortsætte sin uddannelse.

Det meddeler den spanske konge og dronning i en pressemeddelelse. Kongen har også meddelt præsidenten om ændringerne i familien.

»Deres majestæter Kongen og Dronningen meddeler, at Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Sofia, ligesom prinsessen af Asturien (prinsesse Leonora, red.), vil studere ved United World Colleges uddannelsesinstitution,« starter de pressemeddelelsen.

Prinsesse Sofia (tv.) slår sig til Prinsesse Leonora (th.), der allerede har sin daglige gang på skolen i Wales. Foto: Casa de S.M. el Rey Vis mere Prinsesse Sofia (tv.) slår sig til Prinsesse Leonora (th.), der allerede har sin daglige gang på skolen i Wales. Foto: Casa de S.M. el Rey

Det er ikke helt nyt for det royale par at sende en datter til Wales. Prinsesse Sofias storesøster, tronfølgeren prinsesse Leonora, går nemlig også på den internationale skole.

Nærmere bestemt er det UWC Atlantic College, der trækker i de spanske prinsesser.

Der er tale om en toårig lang uddannelse, hvor den 16-årige prinsesse skal dygtiggøre sig indenfor både naturvidenskab og humaniora, ligesom der vil være kurser i mere kreative og sportslige udfoldelser.

Skolen trækker ikke kun i de spanske kongelige. Også hollandske prinsesse Alexia går der. Præsidenten for UWC er den jordanske dronning, og britiske kong Charles har tidligere beskrevet sin passion for de internationale skoler, UWC.

I pressemeddelelsen fortæller parret, at de personligt vil betale for skolen. Det to-årige forløb koster over 600.000 danske kroner.