Efter lidt over en måned på basisuddannelsen til officer har prins Felix takket nej tak til en fremtid i Forsvaret. Men hvad laver man egentlig på uddannelsen?

Et kig på Forsvarets hjemmeside og de sociale medier afslører, at de nye soldater ikke ligger på den lade side. De unge mænd og kvinder får testet både deres 'psykiske og fysiske robusthed' med både natteangreb og 'vandpassage'.

'Felt 0 er slet ikke færdig, men trods minimal søvn, mad og information om kommende opgaver og udfordringer er sergenteleverne ved godt mod.'

Sådan lyder et af mange opslag på Hærens Sergentskoles Facebook-side om de strabadser, som de nye sergentelever blev udsat for i august.

Prins Felix ses her med sine forældre og sin storebror, prins Nikolai. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Felix ses her med sine forældre og sin storebror, prins Nikolai. Foto: Mads Claus Rasmussen

19-årige prins Felix begyndte i august på uddannelsesforløbet på Hærens Løjtnantsuddannelse på Gardehusarkasernen i Slagelse. Ifølge Forsvarsakademiets hjemmeside varer uddannelsen 10-11 måneder og er en underafdeling til Hærens Sergentskole.

De første otte måneder tager man en basis officersuddannelse. Dernæst følger nogle måneder på løjtnantsuddannelsen.

Uddannelsen beskrives som 'taktisk' og med en basisløn på 22.200 kroner under uddannelsen og under den efterfølgende tjeneste som delingsfører.

Ifølge grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, var uddannelsen ikke noget for prins Felix.

»Det er rigtigt, at prins Felix stopper i militæret. Det ligger simpelthen ikke til ham, og derfor har han besluttet sig for at stoppe nu. Nu skal prinsen stille og roligt finde ud af, hvad han så skal lave,« har hun udtalt til B.T.

På Facebook løftes sløret for, hvilke strabadser nye soldater skal igennem hos Hærens Sergentskole. Blandt andet er 'nattens angreb' og 'orienteringsmarch' en del af træningen på den grundlæggende sergentuddannelse.

B.T. ved ikke, om prins Felix har været med i de pågældende øvelser, men opslagene giver et indblik i, hvad uddannelsen til soldat indebærer.

»Dagen er blevet brugt på forberedelse i form af recce, teknisk/taktisk indøvelse, men også orienteringsmarch og teoriundervisning i allerede lært stof,« står der blandt andet i et opslag, hvor der er billeder af unge soldater, der vandrer rundt i mørke og træner angreb på en lastbil.

I et andet opslag ser man seks unge soldater iklædt tungt udstyr slæbe på noget, der ligner en båre på en strand.

»Sergenteleverne arbejder og kæmper i deres grupper! De bliver udfordret på deres psykiske og fysiske robusthed samt samarbejde!« står der i teksten til billedet.

En del af pensum er også at være med i parader, som det ser ud til, at der er en del af.

Ifølge Forsvarsakademiet tager uddannelsen til løjtnant to år. Det første år er uddannelse, og det andet arbejder man som delingsfører.

For at blive optaget på uddannelsen skal man igennem en optagelsesprøve, der består en styrke- og løbetest, digitale prøver, en helbredsundersøgelse samt en psykologsamtale.

B.T. har spurgt Forsvaret, om hvordan det præcis er foregået på den uddannelse, som prins Felix var i gang med. B.T. har også spurgt til, hvordan Forsvaret har det med, at to prinser er stoppet på militære uddannelser efter kort tid.

Forsvarets kommunikationsafdeling har sendt os dette kortfattede svar:

»Forsvaret har ikke yderligere kommentarer.«