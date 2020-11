På helbredsfronten har det været et hårdt prøvet år for den norske konge.

Og nu kan han og konen, dronning Sonja, føje endnu en bekymring til samlingen, skriver det norske hof i en pressemeddelelse.

Der er nemlig en medarbejder på slottet, der er testet positiv for coronavirus, og det royale par er derfor gået i isolation.

'Der er i dag blevet konstateret covid-19 hos en ansat hos det kongelige hof. Hans Majestæt er i selvvalgt hjemmekarantæne. Hendes Majestæt dronningen er i karantæne som følge af nærkontakt med vedkommende.«

Hoffet oplyser desuden, at parret ikke har nogen symptomer.

Foruden de kongelige er der også 14 andre, der er i karantæne.

I pressemeddelelsen står der videre, at man sørger for at overholde alle gældende regler for at forebygge mod udbrud på det kongelige slot.

'Hoffet har rutiner, som er i tråd med de regler og anbefalinger fra myndighederne, der knytter sig til smitteforebygning – blandt andet afstand, øget brug af mundbind, intensiveret rengøring og håndhygiejne, samt brug af hjemmekontor,' lyder det.

Tilbage i september blev det meldt ud i en pressemeddelelse, at den aldrende kong Harald var blevet indlagt.

Der frygtede man også, at den 83-årige konge var ramt af corona, fordi han havde svært ved at trække vejret.

Det viste sig dog ikke at være corona. Der gik faktisk lidt, før man fandt årsagen til hans vejrtrækningsproblemer, men problemet blev fundet.

Han blev cirka en måned efter sin indlæggelse – 9. oktober – opereret i hjertet, hvor han fik skiftet en hjerteklap.

Ifølge den norske avis Dagbladet, så er det ikke oplyst om kongen og dronningen er blevet testet for corona i denne omgang.