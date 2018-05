Både Norges kronprinsesse, Mette-Marit, og landets svar på DR, NRK, er blevet misbrugt i en falsk annonce, der spredes på sociale medier.

'Mette-Marit har fået et yngre og smukkere udsende, siden hun giftede sig med prins Haakon Magnus og officielt blev en del af den kongelige familie,' står der i det, der ligner en artikel fra NRK. Artiklen hævder også, at 'kongefamilien er rasende over kronprinsessens creme til 40 kroner'.

Det skriver NRK.

Men det hele er pure opspind, og sagen får nu det norske kongehus til at tage bladet fra munden.

Foto: Screenshot/Facebook Foto: Screenshot/Facebook

»Vi har haft kontakt med Facebook over længere tid om at fjerne annoncerne hos dem, og vi kontakter også andre seriøse aktører, der bliver misbrugt til at sprede annoncerne. Kongehusets medlemmer skal ikke bruges i annoncer, og det er beklageligt, hvis folk bliver snydt af denne falske annoncering,« siger hoffets kommunikationschef Ole Edvard Wold-Reitan til NRK.

Også fra NRKs side kommer man til at arbejde på at få den falske annonce væk fra Facebook.

»Vi reagerer så hurtigt, vi kan, for at få fjernet den slags indhold, men det kan være svært at få fat på den eller de, der oprindeligt har lagt det ud,« siger Kari Anne Lang-Ree, der er jurist i NRK.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Mette-Marits navn og kontrafej er blevet misbrugt i falske annoncer. Tidligere er hun blevet misbrugt i en slankereklame, som spredte sig på Facebook. Dengang skulle det ligne en artikel fra tabloidavisen VG.