Det skabte overskrifter verden over og splid i den danske kongefamilie, da dronning Margrethe meldte ud, at hun tager de royale titler fra prins Joachims børn.

I det norske kongehus står de nu over for en lignende krise – men de behandler den med en helt anden ro.

For senest har den norske kronprins Haakon vedkendt sig, at selvom han godt kan lide sin søster prinsesse Märtha Louises forlovede, så har den selvproklamerede shaman Durek Verrett skabt problemer for kongefamilien – senest ved at påstå, at han blev helbredt for corona af den type spirituelle medaljoner, han selv sælger for 1600 kroner.

Af samme grund mener mere end halvdelen af den norske befolkning, at man bør tage prinsessetitlen fra Märtha Louise, og to af hendes royale protektioner har allerede slået hånden af hende.

Durek Verrett er halvt norsk, halvt amerikansk. Efter sin forlovelse med den norske prinsesse Märtha Louise har han formået at trække en del dårlig omtale i Norge, men han var i forvejen kendt i USA, hvor han har været spirituel guru for blandt andet Gwyneth Paltrow. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM Vis mere Durek Verrett er halvt norsk, halvt amerikansk. Efter sin forlovelse med den norske prinsesse Märtha Louise har han formået at trække en del dårlig omtale i Norge, men han var i forvejen kendt i USA, hvor han har været spirituel guru for blandt andet Gwyneth Paltrow. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM

Og den situation sætter virkelig dronning Margrethes beslutning om at fjerne prins Joachims børns titler i perspektiv, mener B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»I Norge nøler man med at fjerne en prinsessetitel fra én, der bruger den til at markedsføre sine konspirationsteorier og har en mand, der påstår, han kan kurere kræft, men som bedriver svindel og humbug. Så undrer man sig virkelig over, hvordan i alverden dronning Margrethe er kommet frem til beslutningen om bare at tage titler fra sine egne børnebørn, der ikke har gjort noget forkert,« lyder det fra kongehuseksperten.

For ligesom den norske kong Harald og dronning Sonja mener kronprins Haakon, at den rette løsning for prinsesse Märtha Louise og hendes forlovedes fremtidige engagement i det norske kongehus vil tage 'en del tid' at finde frem til.

Og mens det norske kongehus »køber sig mere tid«, så har prins Joachim herhjemme tværtimod kritiseret, hvor hastigt beslutningen om at fjerne hans børns titler blev truffet.

»Jeg forstår det stadig heller ikke. For der er ingen af de børn, der har gjort noget som helst for at få fjernet de titler, og alligevel står det danske kongehus nu og er, på den internationale scene af kongehuse, det mest benhårde,« siger Jacob Heinel Jensen.

Prinsesse Märtha Louises prinsessetitel har derimod flere gange været kritiseret.

Hun har ikke mindst måttet undskylde, at hun har brugt sin prinsessetitel i kommerciel sammenhæng, da hun og Durek Verrett tog ud på deres foredragsturné med titlen 'Prinsessen og shamanen' tilbage i 2019.

For nylig er det tilmed kommet frem, at Durek Verrett har søgt patent på det varemærke – og trods Märtha Louises forsikring er ansøgningen endnu ikke trukket tilbage.

Men brugen af Märtha Louises prinsessetitel kom allerede under diskussion, da hun i 2007 stiftede den såkaldte engleskole.

Foto: Daryl Henderson Vis mere Foto: Daryl Henderson

For her kom det frem, at prinsesse Märtha Louise mener, at hun kan kommunikere med engle og dyr, og de overnaturlige evner delte prinsessen altså ud af på den treårige og nu lukkede betalingsuddannelse Astarte Education – og i flere bøger.

Det var dog helt tilbage i 2002, at prinsesse Märtha Louise frasagde sig apanage og tiltaleformen Hendes Kongelige Højhed.

Durek Verrett har også tidligere vakt opsigt og modtaget kritik for at hævde, at han kan kurere leukæmi ved at rette op på den dårlige balance i blodet og ændre en persons alder ved at rotere kroppens atomer.

Men nu har den norske befolkning altså fået nok, og kongehusets popularitet styrtbløder på grund af prinsessen og shamanen.

Jacob Heinel Jensen forventer derfor, at der snart må komme en udmelding fra det norske kongehus om prinsesse Märtha Louises royale titel og tilknytning til kongehuset.

For familiefredens skyld vil den melding forventeligt være i stil med, at Märtha Louise mister sin prinsessetitel og sine royale forpligtelser, når hun gifter sig med Durek Verrett – ligesom prins Joachims børn også oprindeligt først skulle have mistet deres titler, når de blev gift.

Men Jacob Heinel Jensen er ikke i tvivl om, hvad den mest fornuftige beslutning ville være for det norske kongehus.

»Det norske kongehus er jo i frit fald på grund af det her, og hvis der er noget, monarken skal gøre, så er det at sikre kongehusets overlevelse. Så de gjorde nok klogt i at afvikle den prinsessetitel og sende et signal til befolkningen om, at man tager klart afstand fra Durek Verrett.«