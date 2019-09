Kun én ting kan få dronning Margrethe til at træde tilbage som landets regent.

Det fortæller hun i et interview med den svenske avis Kvällsposten.

Da avisens chefredaktør spørger hende, om hun vil overveje at abdicere, svarer hun:

»Ikke som jeg kan forestille mig, nej, men måske hvis jeg blev aldeles håbløst syg. Min holdning er at sidde hele livet. Missionen er for livet.«

Dronning Margrethe har i mange år insisteret på, at hun vil være dronning til hun dør. I bogen 'Dronning i Danmark' fra 1990 skrev dronning Margrethe:

»Min grundlæggende indstilling er den, at man sidder på livstid.«

Opblødningen kommer efter nogle vanskelige år, hvor prins Henrik blev voldsomt dement. Sygdommen gjorde, at prins Henrik måtte afstå fra sine royale pligter - hvilket Dronningnen fortæller, var en stor omvæltning:

»Det blev anderledes, når man pludselig er alene. Han havde jo været syg de sidste to år. Vi havde ikke været sammen så meget som tidligere. Jeg begyndte at vænne mig til at gøre ting alene,« fortæller hun til Kvällposten.

Ude i Europa har flere regenter overdraget tronen til deres efterkommere. I 2013 abdicerede Hollands dronning Beatrix og gav tronen videre til sin søn Wilhelm-Alexander. I Spanien trådte kong Juan Carlos tilbage i 2014.

Men selvom dronning Margrethe fylder 80 til næste år, føler hun intet pres på at gå på pension ligesom sine sydeuropæiske kolleger.

»Jeg føler ikke noget pres for at ændre min holdning. Det er en pligt, som følger opgaven med at følge efter sin far. Det gør man, så længe man lever,« siger dronning Margrethe til Kvällposten.

Dronning Margrethe har været regent af Danmark siden 1972, hvor hun overtog tronen efter sin far Frederik lX's død. Ved et statsbesøg i Argentina tidligere i år deltog kronprins Frederik sammen med Dronningen. Det blev af flere tolket i retning af, at han var på nippet til at overtage tronen.

Ifølge dronning Margrethe var det dog udelukkende et spørgsmål om, at 'to personer kan håndtere mere end én'.

Kronprinsen havde blandt andet flere opgaver med den store handelsdelegation, der var med på statsbesøget, som Dronningen ikke var involveret i. Dronning Margrethe er 79 år og fylder 80 år 16. april 2020. Hun fortæller til Kvällposten, at hun godt kan mærke alderen.

»Jeg orker rent fysisk ikke lige så meget som tidligere. Man går langsommere, og trapperne kan synes højere. I spejlet ser man, at årene ikke er gået uden at sætte sig spor,« siger hun.

»Men egentlig føler jeg mig ikke specielt anderledes, end jeg gjorde for ti år siden, selvom jeg er en gammel kone,« siger dronning Margrethe.