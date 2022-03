Én million kroner til ofrene for krigen i Ukraine.

Så meget donerer bestyrelsen for Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond samt bestyrelsen for Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond.

Det skriver det danske kongehus på Instagram, under et foto med ord fra Dronning Margrethe:

»Der er krig i Europa. Det gør mig uendelig trist at være vidne til det, der nu sker i Ukraine. Det fremskridt og det håb, som blomstrede overalt i Europa efter Berlinmurens fald, smuldrer nu for øjnene af os,« udtaler Dronning Margrethe i opslaget.

Donationen fra de royale fonde sker i forbindelse med, at en lang række danske nødhjælpsorganisationer lørdag 12. marts samler ind til akut hjælp til ofrene for krigen i Ukraine.

Det sker under overskriften 'Sammen for Ukraine,' hvor det hele kulminerer med en stor støttekoncert på Rådhuspladsen i København klokken 19.30 lørdag.

»Må denne meningsløse krig bringes til ophør snarest,« lyder ordene, som Dronningen afslutter med i opslaget fra det danske kongehus.

For fire dage siden mødte B.T. kronprinsesse Mary i FN Byen, hvor hun skulle deltage i 'Gender diversity roundtable' med UN Women og Boston Consulting Group.

Her udtalte hun sig for første gang om krigen i Ukraine.

»Det er en mørk tid. Situationen i Ukraine er umådelig trist og tragisk,« sagde kronprinsesse Mary og fortsatte:

»Vi følger udviklingen med stor bekymring. Vores tanker er med det ukrainske folk. Og de børn og voksne som frygter for fremtiden.«

Fredagen forinden havde hendes mand, den danske kronprins Frederik, skrevet nogle ord på Kongehusets officielle Instagram-profil. Han skrev blandt andet:

»Det er uendelig trist, hvad vi oplever i Europa lige nu, og det er hjerteskærende at følge situationen i Ukraine. Min familie og jeg er dybt berørte over de billeder og beretninger, som vi dagligt er vidner til. Det gør et meget stort indtryk.«