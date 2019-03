I et forsøg på at sætte en stopper for de krænkende beskeder, som især er rettet mod hertuginde Meghan, har det britiske kongehus nu valgt at indføre helt nye retningslinjer for deres sociale medier.

Retningslinjerne er trådt i kraft, efter den royale families ansatte har måtte bekæmpe en stigning i krænkende kommentarer rettet mod især Meghan, men også mod hertuginde Kate.

Det skriver BBC.

Hverken Meghan - der er gift med prins Harry - eller Kate, der er gift med prins William, har private profiler på de sociale medier.

ARKIVFOTO af Harry og Meghan. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere ARKIVFOTO af Harry og Meghan. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

De krænkende kommentarer, som ifølge CNN både er racistiske og sexistiske, bliver derfor skrevet på kongehusets officielle sociale medie-sider.

'Målet for vores sociale medier er at skabe et miljø, hvor vores brugere sikkert kan engagere sig i debat og har friheden til at komme med kommentarer, spørgsmål og forslag,' lyder det i en pressemeddelelse fra det britiske kongehus.

'Vi beder om at alle, der engagerer sig i vores sociale medie-kanaler, udviser høflighed, venlighed og respekt over for alle andre medlemmer af vores sociale medie-fællesskaber.'

Derfor er det forbudt at skrive kommentarer, der indeholder 'spam, er ærekrænkende over for personer, bedrager andre, er uanstændige, krænkende, truende, hadefulde eller fremmer seksuelt eksplicit materiale eller vold'.

De må heller ikke 'diskriminere mod race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder'.

Hvis man bryder reglerne, kan det britiske kongehus enten skjule eller helt slette kommentaren, ligesom brugeren, der har skrevet kommentaren, kan blive blokeret.

'Vi forbeholder os også rettigheden til at sende kommentarer videre til efterforskning hos myndighederne, hvis vi synes, det er nødvendigt eller hvis det kræves efter loven', lyder det.

Det britiske kongehus følges af millioner af brugere på tværs af de sociale medier. Det har tidligere været kritiseret for ikke at være hurtig nok til at håndtere de krænkende beskeder på de sociale medier.