Den velkendte russiske hackergruppe Killnet har haft held med at angribe det britiske kongehus.

Hjemmesiden for kongefamilien var således nede i halvanden time søndag morgen, men det lykkedes ikke hackerne at skaffe væsentlig adgang til hverken indhold eller systemer gennem siden.

Det skriver The Telegraph.

Killnet har selv på deres Telegram-kanal erklæret at stå bag det målrettede cyberangreb, der var et såkaldt DDoS-angreb, hvor hackere dirigerer så meget trafik til en hjemmeside, at serveren går ned, og siden bliver sat ud af funktion.

Søndag middag var hjemmesiden for det britiske kongehus dog allerede oppe igen, men ifølge Sky News blev brugerne i en rum tid sikkerhedstjekket, inden de kunne tilgå siden.

Først ud på eftermiddagen søndag kørte det britiske kongehus' hjemmeside igen som normalt.

Killnet er kendt for at angribe lande, som støtter Ukraine altså heriblandt Storbritannien.

Samme søndag som angrebet fortalte den britiske forsvarsminister Grant Shapps eksempelvis, at man vil udvide det omfattende britiske træningsprogram af ukrainske soldater til også at foretage militær træning på ukrainsk jord.

Hjemmesiden for den britiske kongefamilie blev søndag sat ud af funktion. Fredag fik kong Charles under sit besøg på Global Underwater Hub i Westhill i det østlige Skotland vist, hvordan organisationens uddannelsesprogrammer fungerede. Foto: Jane Barlow/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Hjemmesiden for den britiske kongefamilie blev søndag sat ud af funktion. Fredag fik kong Charles under sit besøg på Global Underwater Hub i Westhill i det østlige Skotland vist, hvordan organisationens uddannelsesprogrammer fungerede. Foto: Jane Barlow/AFP/Ritzau Scanpix

Tidligere på året tog den britiske kong Charles også den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj i audiens.

Det kaldte B.T.s daværende royale korrespondent Jacob Heinel Jensen for 'opsigtsvækkende', da det britiske kongehus skal forholde sig apolitiske.

»Storbritannien har lagt en klar linje om at være på Ukraines side, så derfor er det ikke farligt at sende kong Charles ind i sådan en politisk suppedas, som en krig jo også er. Tværtimod kan det være med til at løfte hans popularitet, at han viser sig som en beslutningsstærk konge, der ikke er bange for at hjælpe regeringen og vise sin støtte til nødlidende lande,« lød det da fra kongehuseksperten.

