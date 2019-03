En byge af racistiske udfald mod Meghan Markle får nu det britiske kongehus til at styrke indsatsen mod angrebene på hertuginden i cyberspace.

Emojis, som forestiller skydevåben eller knive og en udbredt brug af n-ordet i forbindelse med omtalen af den nyslåede britiske hertuginde af Sussex.

Det er blot nogle af de ting, som særlige medarbejdere ved det britiske hof scanner nettet for og forsøger at komme til livs.

I ugerne og månederne efter, at hertugindens graviditet blev offentliggjort, steg antallet af negative og racistiske tweet om hende nemlig dramatik.

Siden graviditeten er antallet af hadske beskeder mod hertuginden steget. Foto: DOMINIC LIPINSKI Vis mere Siden graviditeten er antallet af hadske beskeder mod hertuginden steget. Foto: DOMINIC LIPINSKI

Det skriver den amerikanske tv-station CNN, som har talt med kilder på Kensington Palace.

Her fremgår det, at den britiske kongefamilie har sat mere personale af til at slette kommentarer på kongehusets profiler på de sociale medier. Her vrimler det nemlig med bemærkninger, der forsøger at ramme Meghan med grove og ofte racistiske kommentarer. Hoffets personale finkæmmer den royale families tre konti på Twitter og de tre på Instagram for krænkende bemærkninger.

I sidste uge udsendte den kongelige familie et helt nyt sæt retningslinjer, hvordan man skal opfører sig på kongehusets profiler.

Derudover har gruppen 'Hope Not Hate' lavet en stikprøve på mere end 5000 tweets med de mest almindelige Meghan hashtags.

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

Analysen af tweets skrevet mellem januar og til midten af februar viser, at det kun er omkring 20 konti, der står bag omkring 70 procent at de tweets med anti-Meghan-indhold.

Lige siden prins Harrys forhold til den tidligere Hollywood-skuespiller med de afro-amerikanske rødder blev kendt, har hun været udsat for negative og racistiske indlæg på de sociale medier.

Da prinsens talsmand før brylluppet langede ud efter de racistiske undertoner på nettet førte det til en periode med færre tweets.

De er så til gengæld eksploderet efter, at graviditeten er blevet kendt.