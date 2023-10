Kong Philippe og dronning Mathilde af Belgien har efter terrorangrebet i Bruxelles mandag aften sendt en udtalelse ud på de sociale medier.

Det royale par udgav udtalelsen på både engelsk, fransk og hollandsk.

»Vi er chokerede over skyderierne i vores hovedstad. Vores tanker går først og fremmest til ofrene, deres familier og deres elskede. Vi støtter sikkerhedsstyrkerne, der lige nu gør deres ypperste for at finde forbryderen,« lyder det fra det belgiske kongepar.

Tirsdag morgen har de belgiske myndigheder bekræftet, at man har skudt den formodede gerningsmand, efter han blev fundet på en café i Schaerbeek, der er en forstad til den belgiske hovedstad Bruxelles.

Premierminister Alexander De Croo har udtalt, at man efterforsker mandagens angreb som et terrorangreb.

To personer blev dræbt i angrebet mandag aften. Begge har svensk statsborgerskab. En tredje person, der også er svensker, blev såret, men siges at være uden for livsfare.

De belgiske myndigheder har udtalt, at gerningsmandens motiv i Bruxelles var at gå efter personer af svensk nationalitet.

Ifølge anklagemyndigheden hævdede overfaldsmanden, at han var inspireret af Islamisk Stat.

Indtil videre er der intet tegn på, at hændelsen er relateret til konflikten mellem Israel og Hamas, lyder det yderligere fra anklagemyndigheden.