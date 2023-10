Som taget ud af et eventyr dukkede to 18-årige fra hver kommune i Danmark op til fest på Christiansborg, da prins Christian søndag fyldte 18 år.

De unge havde i den grad gjort noget ud af deres påklædning, og der var ifølge modedesigner Jesper Høvring tale om nogle overordentligt velklædte unge mennesker.

»Jeg må sige, at jeg var rigtig godt tilfreds. De havde gjort mere ud af det, end når vi ser andre hofbal med for eksempel politikere.«

Jesper Høvring var imponeret over denimjakkesæt og at de unge bestemt ikke havde været bange for at bruge farver.

»Jeg havde måske et lille håb om, at mændene havde skilt sig endnu mere ud og en måske var dukket op i en nederdel eller andet,« fortæller han.

Gæsterne hilser på Dronning Magrethe, Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og Prins Christian i Fløjlsgemakket. Prins Christians 18 års fødselsdag fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023. (Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix)

Overordnet synes designeren dog, at der var tale om en flot repræsentation af den danske ungdom.

»Det passede bare rigtig godt. Der var nogle med sneakers og som sagt denimsæt på.«

Men særligt én skilte sig ud, hvis man spørger Jesper Høvring.

»Der var denne her kvinde i sin egnsdragt fra Fanø, og det er jo ikke noget, som vi er vant til at se folk gå i i Danmark.«

Clara Mathilde Nedergaard Drikkjær er navnet på den unge kvinde, der troppede op i dragten på slottet.

»Det var sejt. Hun skilte sig ud, men hun bar den med stolthed. Det så fantastisk ud.«

Den unge kvinde skilte sig ud. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dronning Margrethe er kendt for også selv at være glad for nationaldragter og ifører sig ofte traditionelle dragter, når hun er på besøg i Færøerne og Grønland.

»Det er jo lige i Dronningens smag det her, og jeg synes, det sender et signal om et samlet Danmark.«

Til TV 2 Syd har den unge kvinde tidligere fortalt om, hvorfor hun netop valgte dragten som sit look til festen for prinsen.

»Jeg kunne godt tænke mig at have en Fanødragt på. Når vi har en sådan historie her på øen, kunne det være fint at vise traditionen frem, hvis det altså er indenfor dresscoden,« udtalte hun.