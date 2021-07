Det er rent spil for galleriet, når dronning Margrethe tager på sommertogt med Kongeskibet Dannebrog. Dronningen sejler nemlig slet ikke med skibet hele vejen – hun tager den nemme løsning og flyver.

Det kan B.T. nu fortælle efter en episode med Kongeskibet Dannebrog i weekenden.

Her var Kongeskibet Dannebrog egentlig på vej mod Færøerne, som dronning Margrethe skal besøge i denne uge. Men det nåede ikke særlig langt, før skibet fik maskinproblemer.

Efter kun en dags sejlads blev skibet hentet af en slæbebåd og trukket tilbage til Danmark.

Sådan ser det typisk ud, når Kongeskibet Dannebrog bliver taget imod. Her ankommer det til Nyborg. Foto: Claus Fisker Vis mere Sådan ser det typisk ud, når Kongeskibet Dannebrog bliver taget imod. Her ankommer det til Nyborg. Foto: Claus Fisker

Men det har absolut ingen betydning for Dronningens besøg på Færøerne. For hun bruger slet ikke Kongeskibet Dannebrog som transportmiddel, når hun skal på officielle besøg.

Dronning Margrethe går først ombord til allersidst på ruten og sejler så den altid store velkomstkomité i møde, som havde hun været på skibet hele tiden. Selve rejsen foregår med fly.

»Jeg tror faktisk ikke, der er særlig mange i befolkningen, der ved, at Dronningen flyver, når hun skal på sommertogt med Kongeskibet Dannebrog. Mange forestiller sig, at hun sidder på det skib i flere dage og tilbringer sommeren til søs. Det er dog langt fra virkeligheden,« siger Jacob Heinel Jensen, B.T.s royale korrespondent.

Og det kan måske lyde en smule mærkeligt, at Dronningen slet ikke sejler med Kongeskibet.

For hver gang Kongeskibet Dannebrog lægger fra land mod en destination, hvor dronning Margrethe skal deltage i en officiel begivenhed, har vi gang på gang set, hvordan Dronningen bliver sejlet ud til det store skib. Vi får endda også at vide, at nu går Dronningen officielt om bord på Kongeskibet i København.

»Kongehuset skal jo virke som et eventyr, og derfor er man ikke interesseret i at ødelægge danskernes – eller færingernes – forestilling om, at Margrethe sidder på det skib, der sejler rundt i hele rigsfællesskabet i pomp og pragt. Lidt ligesom når man fortæller børn, at julemanden eksisterer,« siger Jacob Heinel Jensen og fortsætter:

Sådan ser det ud, når Dronningen bliver sejlet ud til Kongeskibet Dannebrog, før det tager fra land i København. Foto: Emil Helms Vis mere Sådan ser det ud, når Dronningen bliver sejlet ud til Kongeskibet Dannebrog, før det tager fra land i København. Foto: Emil Helms

»Derfor sejler skibet i forvejen, og så får man i al hemmelighed Margrethe ind på skibet, og så sejler man så ind til land, så det ser ud, som om hun har sejlet hele vejen. Men det er en offentlig hemmelighed, at hun har taget et fly. Sådan har det været i mange, mange år.«

Og det må man i den grad sige. Det har ikke været kotyme for de kongelige at sejle de lange ture med Kongeskibet siden Frederik 9., der regerede Danmark fra 1947 til 1972.

Men det er også selve ankomsten, der er vigtig, hvis du spørger historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke.

»Dronningen har ikke været med fra start i mange år. Hun kommer først med til sidst på de lange ture til Færøerne og Grønland, men nu er det også begyndt at gælde de kortere ture, men det vigtige er jo ikke sejlturen. Det vigtige er ankomsten. Det er kun Danmark og Norge, der har tradition for et kongeskib, så det er en særlig festlig måde at indlede et besøg på,« siger Lars Hovbakke.

Det kommer til gengæld som en stor overraskelse for lektor i historie ved Københavns Universitet Sebastian Olden-Jørgensen, der troede, at Dronningen sejlede hele vejen.

»Hvis du spurgte mig, om jeg vidste lige den detalje, at de fløj og kun brugte det ceremonielt og sikkert også til at sejle rundt mellem Færøerne, så vidste jeg det ikke. Men det lyder jo som en ren praktisk foranstaltning,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Han synes dog samtidig, at der er god mening i Kongehusets anvendte transportformer, da Kongehuset holder fast i traditioner, der har en klar funktion:

»Kongeskibet Dannebrog er flot. Det er tradition, og det fungerer rigtig godt, at de kongelige kommer langsomt, og alle kan se det, og det ikke bare er en helikopter. Så man holder fast i de traditioner, der har en god funktion,« siger Sebastian Olden-Jørgensen og forsætter:

Mange gange har det set ud, som om Dronningen har sejlet hele tuden med Kongeskibet Dannebrog. Foto: Henning Bagger Vis mere Mange gange har det set ud, som om Dronningen har sejlet hele tuden med Kongeskibet Dannebrog. Foto: Henning Bagger

»Men samtidig bruger Kongehuset jo den moderne teknologi, og hvis man ikke skal sidde i et skib i tre dage, så kan man jo foretage sig noget andet. Så kan man jo klippe nogle snore andre steder. Det forlænger hendes holdbarhed og evnen til at varetage sine forpligtelser.«

Måske det virker som et stort, opsat arrangement, når Dronningen først stiger om bord i København og stiger af igen efter kort tid. Flyver til Færøerne og stiger ombord på Kongeskibet igen i al hemmelighed for så at sejle vinkende ind i Torshavn.

Men B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, ser en anden klar mening med at sejle det store kongeskib hele vejen til Færøerne alligevel.

»Man kan sige, at Kongeskibet har en klar funktion. Når Dronningen er på Færøerne, så bor hun på skibet, og man holder forskellige events på skibet. Men når det skal hjem igen, så flyver Dronningen bare,« siger Jacob Heinel Jensen.

I denne omgang bliver besøget på Færøerne dog helt uden Kongeskibet. På Flådestationen i Frederikshavn er det nemlig ikke lykkedes teknikerne at reparere det 90 år gamle skib tids nok til, at det kan tilbagelægge den fire dage lange rejse og nå frem i tide.