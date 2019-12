»I vores tid har der sneget sig en følelse ind, som kan være svær at tale om, men som vi må sætte ord på for at komme til livs.«

På årets sidste dag bringer dronning Margrethe et af samfundet store tabuer på banen.

Ensomhed.

Og det er der tre gode grund til, mener historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo.

For det første taler hun om et emne, som mange kan genkende - og måske endda oplever lige i det øjeblik, de ser talen.

»Der sidder jo nogen, som ikke har nogen at holde nytårsaften med. Så på den måde prøver hun måske også at henvende sig direkte til dem, og minde dem om, at de ikke er glemt,« siger Michael Bregnsbo.

Samtidig passer emnet perfekt ind i Dronningens talestil, hvor hun behandler noget væsentligt, som rammer mange uden at blive politisk.

»Hun leverer nogle markante holdninger uden, at de bliver politisk kontroversielle,« siger han.

I talen understreger Dronningen, at »vi har brug for at tale sammen, også om ensomheden. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for at få bekræftet, at vi betyder noget.«

Og så har Dronningen måske også en helt privat grund til i 2019 at bringe ensomhed på banen.

»Nu er hun jo selv blevet alene. Og Joachim er i år flyttet til Paris, så ham ser hun ikke så meget nu, når han er meget væk,« siger kongehuseksperten.

Dronning Margrethe påpeger da også i sin tale, at ensomhed kan ramme alle - uanset alder:

»Det gælder ikke alene socialt udsatte, det gælder ældre mennesker, som ser deres ægtefælle og deres jævnaldrende falde fra – hvor blev de af, alle de, der fyldte hverdagen? Men det kan ligeså vel gælde børn og ganske unge mennesker. Hvem vil lege med mig?«