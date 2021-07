Selvfølgelig skal kronprinsparret være med på lægterne, når 'Dolleren', Mæhle og Schmeichel forhåbentlig banker briterne til EM-semifinalen i London.

I dag måtte Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, forsvare beslutningen om at sende kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian afsted til Wembley på trods af Storbritanniens strenge indrejseregler.

Det er nemlig faldet nogle for brystet, at der gælder særregler for de kongelige, når det gælder indrejse i Storbritannien.

»Det er helt naturligt, at den kongelige familie – også her – repræsenterer Danmark,« siger hun til Ekstra Bladet.

Og her må jeg bare være enig.

Prins Christian og kronprins Frederik under EM-kampen mellem Danmark og Rusland i Parken i København, mandag den 21. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Det er ganske trist, at ingen danske fans kan rejse til England og overvære den spændende semifinale, fordi landet stadig kræver tidages karantæne for alle indrejsende. I stedet må 7.900 danskere – langt de fleste af dem bosat i England – fylde pladserne på Wembley, som UEFA har reserveret til rød-hvide farver.

Men det giver ingen mening at blive forarget over, at kronprinsparret bliver særligt inviteret til at overvære kampen.

Det er faktisk deres job.

Kritikken er smålig og giver ingen mening.

Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary , Prins Christian og Prins Felix før EM-kampen mellem Danmark-Belgien i Parken, torsdag den 17. juni 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Vi skal rejse kritik af Kongehuset, når de træffer dumme og forkælede beslutninger.

For eksempel da en orkan i 2015 lukkede Storebæltsbroen, og kronprins Frederik bare kørte over den alligevel. Det forargerede danskerne, at han blæste på reglerne i en krisesituation.

Det var også en klar tabersag for Kronprinsen, der da endte med at undskylde sin pinlige opførsel.

Men sagen om Wembley er helt anderledes.

Er det okay, at Kronprinsfamilien tager til Wembley til semi-finalen?

Kronprinsfamilien tager til England for sende lidt kongerøgelse ind på banen. Og for at repræsentere Danmark. De er på arbejde.

I Danmark kan vi nemlig bruge to institutioner, når vi skal repræsenteres i udlandet. Regeringen og Kongehuset – den politiske og den ceremonielle.

Kongehuset fungerer som officielle kransekagefigurer, og de repræsenterer vores land. Statsministeriet kan også ringe til Amalienborg, når de har brug for at skrue op for den diplomatiske charme. Det sker for eksempel til vigtige statsbesøg – vi så det for nylig, da USAs udenrigsminister, Anthony Blinken, besøgte Danmark.

Vi bruger også Kongehuset ved store, internationale begivenheder. Eksempelvis til statsbegravelser og topmøder. Eller til store idrætsbegivenheder, det kan være OL og VM – eller EM i fodbold.

Kronprins Frederik med Kasper Hjulmand. Foto: HANNAH MCKAY

Langt størstedelen af danskerne mener, at denne ordning fungerer.

Det gør den også onsdag, når Danmarks ære skal forsvares på Europas næststørste fodboldstadion.

God kamp.