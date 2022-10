Lyt til artiklen

Samme dag som dronning Elizabeth døde, overgik tronen til kong Charles III, og to dage efter blev han udråbt som ny konge af Storbritannien.

Men endnu har han ikke officielt fået kronen på hovedet. Det sker først ved en storstilet ceremoni senere på året.

Torsdag skrev mediet Bloomberg, at dagen for kroningen bliver den 3. juni 2023 i Westminster Abbey, men endnu er det britiske kongehus ikke kommet med en officiel udmelding om dagen.

Dronning Elizabeth blev kronet den 2. juni 1953, hvilket kunne få kong Charles til at vælge den dato 70 år senere til sin egen kroning.

Dronning Elizabeth, med en lille prins Charles ved sin side, under sin kroning den 2. juni 1953. 70 år senere er det kong Charles' tur til at blive kronet. Foto by AFP.

Alligevel tror mediet Royal Central mere på den 3. juni, for præcis den dag har en helt særlig betydning i den royale historie.

Det var nemlig præcis den dag, kong George V – manden, der kreerede det nuværende britiske kongehus – blev født.

Kong Georg V, der er kong Charles III’s oldefar, blev født den 3. juni 1865 i London. Egentlig skulle hans storebror have arvet tronen, men da han døde i 1892, rykkede prins George frem i arvefølgen og overtog tronen efter sin far kong Edward VII i 1910.

Dengang hed kongehuset Saxe-Coburg-Gotha, efter en tysk fyrsteslægt. Men efter Første Verdenskrig havde kong George V behov for at lægge afstand til Tyskland og ændrede navnet til Windsor, som er kongehusets navn i dag.

Kong Charles III hilste på folk, da han i denne uge besøgte Skotland. Foto Andrew Milligan / POOL / AFP.

Derfor ses kong George V som skaber af det nuværende britiske kongehus. Men ifølge Royal Central var kong George i mere end en forstand med til at forme det moderne monarki i Storbritannien.

Blandt andet er den tidligere konge berømmet for at have blødt op på de stive former i det britiske kongehus, da han valgte en mere offentlig stil og optræden.

Ikke mindst besøgte han under Første Verdenskrig fronten, ligesom man efter krigen så, kongen gå forrest i sørgeoptoget, da en ukendt soldat symbolsk blev begravet i Westminster Abbey. En handling han høstede stor sympati i befolkningen for.

»At vælge årsdagen for sin oldefars fødsel som kroningsdag, vil sikre Charles III, den første konge i syv årtier, en forbindelse til manden, som grundlagde hans dynasti,« skriver mediet.