Et par royale overhoveder glimrede mandag ved deres fravær.

Da ekskong Konstantin mandag blev begravet i Athen, var en stor del af Europas royale medlemmer med for at sige farvel.

Udover dronning Margrethe, kronprins Frederik, prins Joachim og prinsesse Benedikte fra Danmark, var der også royal deltagelse fra lande som Holland, Norge og Sverige, men Storbritanniens Kong Charles havde meldt afbud.

Det britiske kongehus skulle ellers ifølge Billed Bladet have en stærk relation til det græske kongehus, hvor ekskong Konstantin blandt andet stod fadder til prins William.

Kong Charles og hans hustru, samt prins William havde dog i stedet sendt Charles' søster prinsesse Anne, hendes mand Timothy Laurence og prins Michael af Kents datter Lady Gabriella Kingston til begravelsen.

Og nu kommer forklaringen.

Hello Magazine har slået op i Buckingham Palaces offentlige kalender, og der kunne man forleden se, at Kong Charles og dronningegemalinde Camilla var forhindret, da de havde et officielt statsmøde med Cyperns præsident Nicos Anastasiades

Kong Charles har to gange tidligere måtte udskyde mødet med Cyperns præsident på grund af corona og dronning Elizabeths død, men nu valgte man altså at gennemføre statsmødet på Balmoral slot i Skotland, hvilket præsidenten efterfølgende har tweetet om:

Farewell meeting with His Majesty King Charles III, as always held in a truly friendly manner. Discussed the cooperation between Cyprus and the UK, Commonwealth agenda, Environmental Sustainability and Climate Change. I also informed HM on the latest developments on Cyprus issue. pic.twitter.com/h3aMwh05IB — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) January 16, 2023

Det er uvist, hvad der præcis afholdt prins William fra at deltage i begravelsen. Ifølge Hello Magazine var han på en 'privat opgave' mandag.

Ekskong Konstantin døde den 10. januar, 82 år gammel.

I sine sidste år led han af alvorlige helbredsproblemer og deltog derfor blandt andet ikke ved dronning Elizabeths begravelse i september.

