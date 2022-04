Det kan blive et problem for Kongehuset, at skofirmaet Ecco insisterer på at blive i Rusland. Men det bliver meget svært at smide Ecco på den royale port.

Kongehuset har nemlig for mange forbindelser til skodynastiet fra Bredebro i Sønderjylland. Det vurderer historiker Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om Danmarks mest magtfulde familier.

»Det mener jeg ikke, de kan. Hvis de gør, så er det meget opsigtsvækkende, fordi trådene er så mange, at de nærmest udgør et helt reb,« siger han til B.T.

Ecco er kommet ud i et massivt stormvejr, fordi de ikke trækker deres aktiviteter ud af Rusland. Skogiganten siger, at de 'ikke vil lade deres russiske medarbejdere i stikken', men fakta er også, at kædens forretninger i Rusland i 2020 udgjorde 1,3 milliarder kroner ud af en omsætning på 8,3 milliarder kroner.

Nu kan det også blive et problem for det danske kongehus, fordi Ecco er kongelig hofleverandør. Forleden sagde Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, at de 'følger selvfølgelig med i, hvordan tingene udvikler sig'.

Eliteforsker Christoph Ellesgaard fortæller, at dele af erhvervslivet og Kongehuset generelt omgås meget med hinanden.

»De kendte rigmandsfamilier er blevet en slags ny adel. De er blevet optaget i kredsen omkring Kongehuset og bliver inviteret til statsbesøg, bal og lignende,« siger han til B.T. og påpeger, at disse familier også giver 'gaver' til Kongehuset.

»Man kan for eksempel se på Danfoss, der låner privatfly ud til Kongehuset. Eller Mærsk, der donerer 4,5 millioner kroner til en ridebane på Fredensborg Slot.«

Men hvad får man for sine penge, når man giver luksuriøse gaver til Kongehuset? Det er uvurderligt, fortæller Christoph Ellesgaard.

»Man får nok noget, der ikke kan købes for penge. Invitationen til det gode selskab siger, at man er en af samfundets støtter og giver adgang til samfundets spidser.«

Søren Jakobsen mener ikke, at det er sandsynligt, at båndene til Ecco bliver kappet.

»Trådene er mange. Der er et helt forbindelsesnet. Derfor er det også en meget vanskelig sag for Kongehuset at tackle. Hvis de smider Ecco ud som kongelig hofleverandør, så vil det blive opfattet, som om de kasserer familien. Alt taget i betragtning så tror jeg ikke, de tør tage det skridt. De er nødt til at holde fast i dem,« siger han.

Kan man sige, at de står i gæld til Ecco?

»Ja, det gør de jo indirekte.«

For da prins Joachim i 1995 giftede sig med Alexandra Manley, oprettede Eccos grundlægger, Karl Toosbuy, en folkegave, der gjorde, at parret kunne sætte slottet Schackenborg i stand. 13 millioner kroner blev indsamlet til den royale restaurering.

Og da prins Joachim mange år efter solgte slottet igen, var det til en fond, hvor Ecco Holdings administrerende direktør, Søren Dalsgaard Stier, nu sidder som formand. Prins Joachim indkasserede også 100 millioner kroner, da han solgte slottet til fonden.

»Ecco løftede jo slottet op på et royalt niveau og hjalp endda prins Joachim videre med det. Han kom af med sin gæld,« siger Søren Jakobsen.

Prins Joachim fik også stadig ret til at bruge slottet, når det passede ham.

»Alt i alt var det en betydelig gave at få. Ecco har været meget gavmilde over for et centralt medlem af Kongehuset,« slår Christoph Ellesgaard fast.

Ecco er også hovedsponsor på Dansk Varmblods Hingstekåring til Hest og Rytter-messen i Herning Messecenter, som prinsesse Benedikte er protektor for.

»Hanne Kasprzak er også næstformand i bestyrelsen i foreningen 'Dressurens Venner', hvor prinsesse Benedikte er formand, så der er mange forbindelser,« siger eliteforsker Christoph Ellesgaard.

Kronprinsesse Mary deltog også i ridestævnet – dog privat.